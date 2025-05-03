Sağlık Bakanlığı KPSS sonucuna göre 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, büro personeli, diyetisyen, fizyoterapist ve teknisyen gibi branşlara alım yapılacak. Başvurular 2-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kılavuz yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjan dağılımı hakkında detaylar.