Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, büro personeli, diyetisyen ve teknisyen gibi çeşitli branşlarda 15.342 yeni personel alınacak. Başvurular 2 Mayıs'ta başlayacak olup 8 Mayıs'ta sona erecek. Alımlar KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylar...
Sağlık Bakanlığı KPSS sonucuna göre 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, büro personeli, diyetisyen, fizyoterapist ve teknisyen gibi branşlara alım yapılacak. Başvurular 2-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kılavuz yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjan dağılımı hakkında detaylar.
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
DUYURU!
KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu İçin Tıklayınız
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
İlana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR!
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı başvuruları 2 Mayıs'ta başlayacak ve 8 Mayıs'ta sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulundu.
Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığına yapılacak olan 15.342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışma devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır. Başvurular 8 Mayıs’ta sona erecek.''
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek.
ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar da yer aldı.
İşte, branş ve kontenjan dağılımı...