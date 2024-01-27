Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire - 35 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları nedir, kadro branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 15 bin hemşire - 35 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları nedir, kadro branş dağılımı belli oldu mu?

İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değinirken, 15 bin hemşire 35 bin sağlık personeli alımının yapılacağını açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından, 15 bin hemşire - 35 bin sağlık personeli alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "15 bin hemşire - 35 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...

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SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.