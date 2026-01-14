Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı, sağlık altyapısını güçlendirmek ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve çeşitli sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek personeller için başvuru süreci adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Başvuru tarihleri, alım yapılacak kadrolar ve kontenjan dağılımına ilişkin detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 21:39 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılında kamuya atanmak isteyen binlerce adayın gündeminde Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştireceği 26 bin 673 kişilik personel alımı yer alıyor. Farklı unvanlarda yapılacak alımlarla sağlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi hedeflenirken, başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi branşlara alım yapılacağı soruları araştırılıyor. Bakanlıktan gelecek resmi açıklamalar yakından izleniyor. Detaylar haberimizde...

        2

        26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.

        3

        26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.

        4

        BRANŞ DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

        Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

        Uzman Doktor 22.983

        Doktor 3.652

        Diyetisyen 1

        Ebe 9

        Hemşire 2

        Sağlık Teknikeri 25

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?