Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvurusu ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, sağlık altyapısını güçlendirmek ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve çeşitli sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek personeller için başvuru süreci adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Başvuru tarihleri, alım yapılacak kadrolar ve kontenjan dağılımına ilişkin detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...
2026 yılında kamuya atanmak isteyen binlerce adayın gündeminde Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştireceği 26 bin 673 kişilik personel alımı yer alıyor. Farklı unvanlarda yapılacak alımlarla sağlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi hedeflenirken, başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi branşlara alım yapılacağı soruları araştırılıyor. Bakanlıktan gelecek resmi açıklamalar yakından izleniyor. Detaylar haberimizde...
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.