        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 kişi alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçen düzenlemeyle, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı boyunca toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık çalışanını bünyesine katacak. Kadroların önemli bölümünü uzman doktorlar oluştururken, ayrıca 3.652 tabip ile farklı alanlardan sağlık personeli de istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanması bekleniyor? İşte sürece dair ayrıntılar…

        Giriş: 16.11.2025 - 15:03 Güncelleme: 17.11.2025 - 07:09
        1

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı boyunca sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Kadroların büyük bölümünün uzman tabiplere ayrıldığı bu alımlarda; tabip, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri gibi farklı unvanlarda da görevlendirme yapılacak. Peki, kadroların ayrıntılı dağılımı açıklanmış durumda mı ve başvuru süreci hangi tarihte başlayacak?

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

        3

        KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?

        Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

        Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

        4

        BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.

