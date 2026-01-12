Habertürk
        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel başvuru tarihleri belli oldu mu, hangi branşlarda, ne zaman alım yapılacak?

        Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 26 bin 673 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alım kapsamında hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapmak üzere farklı unvanlarda personel istihdam edilmesi planlanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar haberimizde…

        Giriş: 12.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:10
        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında toplam 26 bin 673 personel alımı yapacak. Sağlık hizmetlerinde artan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak alımda, kadro ve branş dağılımı araştırılıyor. Bakanlığın personel alımı yapacağını açıklamasının ardından gözler başvuru tarihlerine döndü. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar…

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

        Bu alım kapsamında hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapmak üzere farklı unvanlarda personel istihdam edilmesi planlanıyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

        Başvuru takvimi, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla netleşecek. Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlatılmıştı.

        BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

        Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

        Uzman Doktor - 22.983

        Doktor - 3.652

        Diyetisyen - 1

        Ebe - 9

        Hemşire - 2

        Sağlık Teknikeri - 25

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
