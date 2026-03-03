2026 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 personel istihdam edilecek. İstihdam doğrultusunda uzman doktor, doktor, sağlık teknikeri, ebe, hemşire ve diyetisyen branşlarına alım gerçekleşecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre alımların, sağlık hizmetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ile saha birimleri ve hastanelerdeki personel açığının giderilmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro dağılımı nasıl olacak?" sorularının cevabı haberimizde...