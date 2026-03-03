Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda yapılacak alımlar, sözleşmeli personel statüsünde olacak. İstihdam ile acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve hastaneler başta olmak üzere çeşitli birimlerde görevlendirilmesi planlanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 03.03.2026 - 16:36
        1

        2026 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 personel istihdam edilecek. İstihdam doğrultusunda uzman doktor, doktor, sağlık teknikeri, ebe, hemşire ve diyetisyen branşlarına alım gerçekleşecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre alımların, sağlık hizmetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ile saha birimleri ve hastanelerdeki personel açığının giderilmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro dağılımı nasıl olacak?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini bünyesine dahil edecek.

        İstihdam planı çerçevesinde personeller; acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilecek.

        Söz konusu alımların, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kesintisiz yürütülmesini sağlamak, özellikle sahada ve hastanelerde oluşan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacağı ifade edildi.

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Geçen yıl başvurular Mayıs ayında alınmaya başlanmıştı. Bu nedenle, 2026 yılı başvuru sürecinin de benzer tarihlerde başlaması öngörülüyor.

        4

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

        Uzman Doktor: 22.983

        Doktor: 3.652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        5

        SAĞLIK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan şartlar ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.

