Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımının yanı sıra merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 personel alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden alınacak işçi alımı başvurularına ilişkin şartlar ve başvuruların başlayacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?" İşte Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru tarihleri...
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurularında geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nda personel alımlarının; temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, silahsız güvenlik görevlisi gibi alanlara yapılması bekleniyor. Peki, "Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl, nereden başvuru yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?" İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.
Başvuru işlemleri, İŞKUR e-şube, Hizmet Merkezleri veya İl Müdürlüklerinde yapılabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında kura çekimi yapılacak. Kura tarihi ve yeri gibi detaylar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden erişime sunulacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı kura çekilişi 27 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?
Temizlik Görevlisi
Klinik Destek Elemanı
Silahsız Güvenlik Görevlisi
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı işçi alımına başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
İlan edilen kadrolar için aranan özel niteliklere sahip olmak.