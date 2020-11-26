Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs gündemi ve alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık açık test politikasına geçildiğini duyurdu.

"TOPLU NÜFUSLA MUHATAP OLAN BÜTÜN KURUMLARIMIZ SORGULAMA YAPABİLMEKTEDİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyadaki hasta karşılaştırmalarına uyum sağlamak ve sistemi riske eden durumu yansıtmak amacıyla hayati risk taşıyan ağır vakalarımızın sayısını da paylaşmayı tercih ettik. Hastanelerimizde yük oluşturan, sağlık personelimizin insan üstü gayretle çalışmasına yol açan, yer yer hastanelerimizdeki yoğunlukla bizi zor duruma düşüren, hastaneye yatma durumunda kalan hastalardır. En kritik olan ise ağır hastaların önemli bir kısmının takip edildiği yoğun bakım servisleridir. Bu yüzden hasta sayılarımızı ve ağır hasta sayılarımızı her gün eksiksiz kamuoyuyla paylaştık. Sağlık sistemimize asıl yükü bunlar oluşturuyor. Bütün ülkelerde sağlık sistemlerini tehdit eden bu tür vakalardır. Ancak görüyorum ki vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilen, izolasyonda tutulan vakaların hepsinden haberdar olmak istiyor. Bu vakalarla ilgili her türlü bilgi sistemimizde kayıtlı. Filyasyon ekiplerimizin tespit ettiği temaslılar da, bunların takibi de anlık olarak sistemimize işlenmektedir.

HES kodu sorgulaması bu veri tabanından yapılarak riskli kişiler tespit edilebilmektedir. Güvenlik güçlerimiz, kamu kurumlarımız, okullarımız, belediyelerimiz dahil toplu nüfusla muhatap olan bütün kurumlarımız bu sisteme erişip sorgulama yapabilmektedir" dedi.

"AÇIK TEST POLİTİKASINA GEÇTİĞİMİZ KABUL EDİLEBİLİR"

Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür. Test kapasitemizi çok hızlı artırmıştık. Halen kapasite artırmaya devam ediyoruz. Laboratuvar altyapısı yeterli olan tüm sağlık kuruluşlarımızı yetkilendirdik. Taramalar, toplu işyerleri, belli etkinlikler ve yurtdışına çıkanlardan sonra artık kendi isteğiyle vatandaşlarımız test yaptırabilmektedir, bunu test sayılarındaki artışından da fark ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu konusu, Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir. Daha önce de söylemiştim, bu politikanın tamamlayıcısı olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz."