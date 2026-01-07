Habertürk
        Sağlık Bakanlığı, 'Akciğer Görüntüleme Sistemi'ni hayata geçirdi | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı, 'Akciğer Görüntüleme Sistemi'ni hayata geçirdi

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Özgür Sezer, dispanserlerde çekilen görüntülerin e-Nabız üzerinden hastalar ve hekimler tarafından görüntülenebilmesine imkan sağlayan 'Akciğer Görüntüleme Sistemi'nin hayata geçirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 11:41 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:41
        Sağlık Bakanlığı, 'Akciğer Görüntüleme Sistemi'ni hayata geçirdi
        Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Özgür Sezer, 4-10 Ocak Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Bakanlığın 'Akciğer Görüntüleme Sistemi'ni hayata geçirdiğini belirtti.

        Genel Müdür Sezer, sistem ile öncelikli amacın tüberkülozun tanı, izlem ve raporlama süreçlerinin dijital ortamda desteklenmesi olduğunu kaydederek, "Sistem, tüberküloz hastalığının düzenli takibini kolaylaştırıyor ve hasta yönetim süreçlerini hızlandırıyor. Akciğer Görüntüleme Sistemi, Teleradyoloji Sistemi ile entegre çalışıyor, bu sayede dispanserlerde çekilen görüntüler e-Nabız üzerinden hastalar ve hekimler tarafından kolaylıkla görüntülenebiliyor" dedi.

        "HASTALIK VERİLERİNİ ANLIK OLARAK İZLEYEBİLİYORUZ"

        171 verem savaş dispanserini bu sisteme entegre ettiklerini belirten Genel Müdür Sezer, "Projenin hayata geçirildiği günden bu yana yaklaşık 8 bin akciğer grafisi sisteme kaydedildi. Ülke genelindeki dispanserlerimizde elde edilen akciğer görüntülerini tek bir ulusal altyapı üzerinde topluyor, güvenli biçimde arşivliyoruz. Bu görüntüler gerektiğinde hekimlerimiz tarafından uzaktan değerlendirilebiliyor. Böylece hem tanı süreçlerinde standartlaşmayı sağlıyoruz hem de hastalık verilerini bölgesel ve ulusal ölçekte anlık olarak izleyebiliyoruz. Yeni kurduğumuz sistemle; görüntülerin tüm merkezlerden erişilebilir hale getirilmesi ile tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırdık ve süreçlerin dijital hale getirilmesi sayesinde çok önemli kazanımlar elde ettik" ifadelerini kullandı.

