Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alım sürecinin ikinci etabı kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İlk aşamada 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması gerçekleştirilmişti. Kalan 18 bin kadro için adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap personel alımları hangi tarihte başlayacak? İşte sürece ilişkin en güncel gelişmeler…