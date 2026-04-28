        Sağlık Bakanlığı "hastanelerin satıldığı" iddialarını yalanladı

        Sağlık Bakanlığı "hastanelerin satıldığı" iddialarını yalanladı

        Sağlık Bakanlığı, "hastanelerin satıldığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 14:15 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı "hastanelerin satıldığı" iddialarını yalanladı

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya ve sosyal medya platformlarında, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin "hastaneler satılıyor" şeklinde iddiaların yer aldığı belirtildi.

        Bahse konu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yönelik olduğu aktarıldı.

        Listede yer alan ve sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazların korunacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu taşınmazlar içinde yer alan yalnızca atıl durumdaki kısımlar ifraz edilerek değerlendirilecektir. Nitekim süreç devam etmekte olup, nihai planlamalar kapsamında bazı taşınmazların kısmi olarak kullanımının sürdürülmesi, bazılarının ise kapsam dışında tutulması değerlendirilebilecektir. Sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılması söz konusu değildir. Son 23 yılda 27 şehir hastanesi, 21 eğitim ve araştırma hastanesi, 760 devlet hastanesi, 449 ek bina, 128 ağız ve diş sağlığı merkezi ile 151 bin nitelikli yatak kapasitesini hizmete kazandıran ve sağlık altyapısını dönüştüren güçlü bir vizyonun, aktif bir sağlık tesisini elden çıkarması gibi bir yaklaşımı olamaz."

        Çankırı'da kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

        Çankırı'da kardeşi Hasan Hurşit'e (44) ateş ettikten sonra kaçan ve evinin yakınındaki arazide yakalanan Recep Hurşit'in (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.(AA)

        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet