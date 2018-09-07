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Sağlık Bakanlığı İŞKUR ile 5298 işçi personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden yayımladığı ilan ile 5 bin 298 personel alacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı, personelleri başvuruların ardından sınavsız bir şekilde İş-Kur üzerinden kura usulüyle belirleyecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımına İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler?

07.09.2018 - 23:42 | Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için resmi internet adresinden bir duyuru yayımladı. Sağlık Bakanlığını duyurusuna göre, İş-Kur üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alınacak. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Şartları uyan adaylar, başvurularını 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında İş–Kur www.iskur.gov.tr adresinden yapacak.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK!

Sağlık bakanlığı alımını yapacağı 5 bin 298 kişilik işçi kadrosu ile adaylara kura çekimi yapacak. Söz konusu kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekimi İŞKUR tarafından belirtilecek olan Nihai liste de belirtilecektir. İstihdamı sağlanan işçi adaylarının ücreti ise Sağlık Bakanlığı Merkez Yönetimi bütçesinden ödenecektir. 

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İLANINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Söz konusu ilana başvuru yapacak adayların, 18 Yaşını tamamlamış olmak, Kura usülü tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibari ile en az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmak, 657 Sayılı Devet memurları kanunun 48. maddesinde bulunan A bendindeki 1,4,5,6,7 ve 8inci maddlerindeki nitelikleri taşımak.

Engelli pozisyonu için ilan edilen kadroya başvuru yapacak adayların kurumlarını gösteren sağlıkrapurna sahip olmak. Eski Hükümlüler ve terörle mücadelede yaralanan adaylar için terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Söz konusu ilan İŞKUR üzerinde yayımlandı. Adaylar başvurularına 04 Eylül 2018 (dün ) itibari ile başlayabilirler. Adaylara başvuru süresi olaran 10 günlük bir süre verilmiş olup adaylar başvurularını en geç 13 Eylül 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden daha önce başvuru yapmamış olan adaylar için görselli olarak sizlere nasıl başvuru yapacağınızı belirtiyoruz. Öncelikle adaylar www.iskur.gov.tr adresine girip T.C kimlik numarası ile kayıt olup veya E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gereklidir. Sonrasında ise, esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek İşyeri Ünvanına SAĞLIK BAKANLIĞI yazarak çıkacak ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca haberin sonundaki başvuru sayfası adlı bağlantıya tıklayarak direk İŞKUR başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN PERSONEL ALIMINI YAPACAĞI KADROLAR

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