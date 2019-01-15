Sağlık Bakanlığı, kura sonuçlarını internet üzerinden duyuracak. Güvenlik görevlisi, ambülans şoförü, elektrikçi gibi birçok farklı branşta sürekli işçi alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı'nda kura heyecanı başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelen açıklamalar

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı, 31 Aralık 2018'de 6 bin 409 işçi almak için ilana çıkmıştı. Bakanlık, işçi alımı için kuraların 15 Ocak'ta çekileceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için İşkur üzerinden başvurular alınmıştır. Bakanlığımızca kura usulü ile yerleştirme işleminin yapılması için Kura usulune tabi taleplerden;

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel),Güvenlik Görevlisi (Silahsız),Klinik Destek Elemanı (Hastane),Şoför (Yolcu Taşıma),Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi alımı için İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda kura ile belirlenecektir.

Kura, 15 Ocak 2019 Salı günü gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Not: Başvuru sayısının çokluğu sebebiyle kuraya katılımcı alınmayacaktır.

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