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Sağlık Bakanlığı paylaştı! Covid-19 hastalarında sık görülen belirtiler...

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarında sık görülen belirtileri paylaştı. Bu açıklamaya göre, ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal, solunum sıkıntısı, Covid-19'un belirtileri arasında yer aldı

Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte Covid-19'un en sık belirtileri - Haberler
Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte Covid-19'un belirtileri
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarında sık görülen belirtileri paylaştı. Bu açıklamaya göre, ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal, solunum sıkıntısı, Covid-19'un belirtileri arasında yer aldı.

"VAKALARIN %85'İNİ ÇEŞİTLİ VARYANTLAR OLUŞTURUYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.

Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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