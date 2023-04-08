SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2023/5 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat bir önceki tercihler 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 13 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; 2023 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.