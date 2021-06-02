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Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara yönelik şiddete karşı kamu spotu hazırladı

Sağlık Bakanlığınca sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kamu spotu hazırlandı

Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara yönelik şiddete karşı kamu spotu hazırladı
Sağlık Bakanlığı sağlıkçılara yönelik şiddete karşı kamu spotu hazırladı
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Diğerkamlık ve fedakarlık karşısında gösterilmesi gereken saygı yerine şiddete yönelmek, sadece ağır cezalar getiren ağır bir suç değil, vicdanları sarsan ağır bir utançtır da." ifadelerine yer verdi.

Videoda, hastalarını iyileştirmek için çabalayan, ameliyat yapan, nöbet sırasında yorgunluktan hastanedeki sandalyelerde uyuyakalan doktorların görüntüleri, "hayat boyu okumanın, yorgunluğun, uykuya hasret nöbetlerin izleri" ifadeleriyle sunuluyor.

Kovid-19'la mücadele sürecinde uzun saatler maske ve koruyucu gözlüklerle çalışan hekimlerin yüzlerinde çıkan izlerin gösterildiği anlarda, "ağır sorumlulukların, özverinin izleri" sözcüklerine yer veriliyor.

Kamu spotunun, acil durumdaki bir hastanın durumunun iyiye gittiğini gören doktorların yüzündeki mutluluğun gösterildiği anları "adanmışlığın, empatinin, duygudaşlığın, mutluluğun izleri" sözleriyle sunuluyor.

Daha sonra hastanede bağıran ve kavga çıkaran kişiler gösterilerek bunun sonucunda yaralanan hekimlerin yaşadıkları üzüntü, "şiddetin izleri" ifadesiyle paylaşılıyor.

Video, "Diğerkamlık ve fedakarlıkla geçen bir ömrün izleri karşısında gösterilmesi gereken saygı yerine şiddete yönelmek, sadece ağır cezalar getiren ağır bir suç değil, vicdanları sarsan ağır bir utançtır." değerlendirmesiyle son buluyor.

Öte yandan videonun sonunda, "Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri dolayısıyla işlenen cinayet suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Kasten yaralama, tutuklama nedeni sayılan suçlardandır. Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarına verilecek cezalar yüzde 50 oranında artırılır. Bu suçlar için hiçbir erteleme hükmü uygulanmaz." bilgisi paylaşılıyor.

Bakanlık tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan kamu spotu televizyon kanallarında gösterilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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