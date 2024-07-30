Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ve şartları
Nisan ayında Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacağı müjdesi verilmişti. Yayınlanan ilanda 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edileceği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihi, başvuru şartları gibi detayları merak ediyor. Peki, 36 bin Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı mı, başvuru şartları nelerdir?
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Aradan geçen zamanın ardından gözler Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartlarında. Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ile beraber özel ve genel başvuru şartları ile tercih tarihleri belli oluyor. İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı detayları
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DURUM
Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.
Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların önümüzdeki temmuz ağustos ayında başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır.