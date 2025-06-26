Sağlık Bakanlığından 81 il valiliğine "Teftiş Kurulu" genelgesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun imzasıyla "Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi"nin yayımlandığı ve 81 ilin valiliklerine gönderildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, genelgeyle kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Sağlık hizmet sunumuyla bağlantılı tüm şikayetler ivedilikle değerlendirilecek ve Bakanlığa bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan hasta hakları birimlerinin daha aktif çalışması sağlanacak. Bir süre önce hayata geçirilen Risk Esaslı Dijital Denetim (REDES) kapsamında, riskli durumlar birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler alınacak.

Geçen yıl yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi esas alınan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi ile sağlık hizmetinin sunumuyla bağlantılı tüm teknik ve idari konularda çıkabilecek olası aksaklıklar, vatandaşların yakınmalarına sebebiyet vermeden "yerinde ve en kısa sürede" çözülecek.

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Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla hız kazanan denetimler kapsamında, ocak ayında 38, nisan ayında 53 müfettişle başlatılan iki ana teftiş seferberliğinde 19 ilde yer alan 206 hastane denetlendi. Tespit edilen sorunlar çözülerek sağlıkta hizmet kalitesi yükseltildi.