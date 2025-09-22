Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığından çocuklarda kullanılan yüz boyalarına karşı uyarı! | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığından çocuklarda kullanılan yüz boyalarına karşı uyarı!

        Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, çocuklar için kullanılan yüz boyalarının üretim aşamasında güvenlik testinden geçmediğini, maliyeti düşürmek üzere en riskli kimyasalların kullanıldığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 09:58 Güncelleme: 22.09.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlıktan o yüz boyalarına karşı uyarı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ayar, Türkiye'de kozmetik ürünlerin denetim süreçlerini anlattı.

        Türkiye'de kozmetik ürünlerinin bildiriminden piyasadaki denetimine kadar süreçlerin dünya standartlarına uygun yürütüldüğünü belirten Ayar, Avrupa kozmetik mevzuatının Türkiye'de de benimsendiğini ifade etti.

        Ayar, "Avrupa mevzuatının uygulanması, halk sağlığı açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Kozmetiklerde kullanılan ham maddelerin güvenliği esastır, yasaklı ürün listeleri ve belirli miktarlarda kullanılmasına izin verilen maddeler sürekli güncellenmektedir. Denetimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir" dedi.

        Çocuk kozmetiğiyle ilgili dünyanın yeni trendle karşı karşıya olduğuna işaret eden Ayar, şunları söyledi: "Yakın bir zamanda yapılan araştırmada çocuklar arasında çok erken yaşlarda kozmetik kullanımının bir patlama gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun sebepleri arasında sosyal medyanın yaygın kullanımı, özelikle de TikTok'ta 7 ile 18 yaş arasındaki çocukların videolar yayımladığı ve bu videolarda kendi üzerlerinde gerçekleştirdikleri kozmetik kullanımında 21 farklı içerikli madde kullandıkları tespit edildi. Bu durum, kurumumuzun da dikkat etmesi gereken bir aciliyeti ortaya koymaktadır."

        REKLAM

        "ÇOCUKLARIN KOZMETİK KULLANIMINA İHTİYACI YOK"

        Ayar, çocukların kozmetik kullanımına ihtiyacının olmadığını vurgulayarak, derilerinin henüz gelişim aşamasında olduğuna dikkati çekti.

        "Yetişkinler için olan kozmetiklerin kullanılması, deri yüzeyinden kan dolaşımına kadar kimyasal maddelerin geçme riskini artırmakta, bütün vücut organlarına dağılmasına sebep olmaktadır." diyen Ayar, şu uyarılarda bulundu: "Kozmetik ürünlerinin içerisindeki kimyasal maddelerin bir kısmı alerji başta olmak üzere toksiktir. Alerji, bunlar arasında ise en masum olanıdır çünkü hemen ortaya çıkan bir yan etkidir. Deride kızarıklık, kaşıntı, egzama benzeri bulgulara sebep olmakta. Asıl büyük tehlike, kan dolaşımına karışarak vücudun farklı bölgelerine gitmeleri ve tekrarlanan kullanım sonucunda uzun süreli etkileri ortaya çıkarmasıdır."

        Ayar, kozmetik ürünlerinin arasında sinir sistemine, üreme sağlığına zarar verebilen maddelerin bulunabileceğine dikkati çekerek, "Kozmetiklerin içerisinde bulunan kimyasalların Sağlık Bakanlığı TİTCK onaylı olsalar dahi erişkinler için tasarlanan bu ürünlerin erkenden kullanılması, bugün bilim dünyasının öngöremediği büyük riskleri de beraberinde getirmektedir" dedi.

        REKLAM

        "600 BİN TL İDARİ PARA CEZASIYLA YÜZLEŞECEKLER"

        TİTCK'nin yıl içinde yaptığı denetimlere de değinen Ayar, "Yapılan denetimler, ürünün öncelikle kuruma bildiriminin yapılıp kayıtlı bir ürün olup olmadığını kapsamaktadır. Kayıtlı ürünlerin de içerik analizleri yapılmaktadır. Bu yıl içerisinde kurumumuza bağlı Kozmetik Denetleme Dairesi, 197 ürünü denetlemiştir. 197 ürünün 190'ında hata tespit edilmiştir. Hatalı bu ürünlerle alakalı firmalardan savunma istenmiştir. Eğer bu savunmanın sonucunda hataları tespit edilirse ürün bazlı olarak 600 bin Türk Lirası para cezası ile yüzleşeceklerdir" bilgisini verdi.

        Bunun yanında uygunsuz ürünlerin toplatılması ve geri çekilmesi uygulamalarının da yapıldığını anlatan Ayar, "Özellikle üreticilerin buna dikkat etmeleri, mevzuata uygun ürünleri pazara sürmeleri, mevzuata aykırı ürün pazara sürmeleri durumunda ürün bazında 600 bin TL para cezası ile yüzleşeceklerini bilsinler" dedi.

        AİLELER ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

        TİTCK Başkanı Ayar, sosyal medyanın özendirici olduğunu, bu konuda özellikle ailelere önemli görev düştüğünü belirtti.

        "Erişkinler için gerekli kozmetikler, çocuklar için gerekli değildir" diyen Ayar, şunları söyledi: "Kırışıklık, yaşlanmayı önlemek orta yaştan itibaren toplumun bütün kesimlerinin kaygıları arasında yer almakta ve kozmetik kullanımı gerçekleşmektedir. Çocuklarda henüz bir yaşlanma söz konusu değildir. Gelişme, olgunlaşma derinin normalinin ortaya çıkması esnasında kullanılacak kozmetik ürünler, normal gelişime zarar vermektedir. Tahriş etmeyen yüz temizleyicileri, nemlendiriciler ve güneş kremleri ile sınırlı kalmalıdırlar."

        YÜZ BOYALARI, GÜVENLİK TESTİNDEN GEÇMEYEN ÜRÜNLER

        Ayar, yüz boyaları gibi ürünlerin son yıllarda çocuklarda fazla kullanıldığına dikkati çekti.

        "Çizgi film karakterlerinin bazı simgelerinin deriye uygulanması son derece tehlikelidir. Bunların üretimiyle alakalı standartlar maalesef yoktur." uyarısında bulunan Ayar, şunları kaydetti: "Yapılan bilimsel araştırmalarda özellikle geçici çıkartma dediğimiz uygulamalarda alerjenler ve diğer kimyasallar yanında ağır metallerin de olduğu tespit edilmiştir. Ailelerin dikkat etmesi, uzak durulması gerekmektedir. Ürün ham maddesi bakımından en riskli kesim, yüz boyamaları olarak kullanılan ürünler. Avrupa topluluğunun kozmetik üretim listesinde yer almamaktadır. Bu ürünlerin bir arada deriye uygulandığını test eden ve bunların güvenliğini ortaya koyan hiçbir mekanizma yoktur.

        Çocukların yüz boyaları kozmetik sınıfına girmekle birlikte üretim aşamasında herhangi bir güvenlik testinden geçmeyen ürünler. Maliyeti düşürmek üzere en riskli kimyasalların kullanıldığı ürünler sınıfındadır. Kozmetikle alakalı bildirimi yapılan ürünleri kurumumuz kaydediyor ve kozmetik olarak listeliyor. Kozmetik amaçla üretilmeyen bu ürünlerin onaylanması da denetlenmesi de normal kozmetik yönetmeliğiyle mümkün değildir. Denetlenmeyen alanlar, en yüksek riski ortaya koymaktadır. Yasaklar önemli ve gereklidir ama çocukların ve ailelerin bilinçlenmesi, bu konuda özendirmemeleri daha önemlidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru