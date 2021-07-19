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Sağlık ocağı arefe günü açık mı? Sağlık ocakları arefe günü kaça kadar açık? 19 Temmuz 2021 Arife Günü

Sağlık Ocakları arefe günü açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen Arefe Günü'nde sağlık ocakları kaça kadar açık araştırılıyor. Peki, sağlık ocakları saat kaça kadar açık?

Sağlık ocağı arefe günü açık mı? Sağlık ocakları arefe günü kaça kadar açık? 19 Temmuz 2021 Arife Günü

Arefe günü sağlık ocakları açık mı? Sağlık Ocakları arefe günü saat kaça kadar açık? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı öncesi yarım gün resmi tatil ilan edilen Arefe gününde sağlık ocaklarının çalışma saatlerini merak ediyor.


AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Arefe günü Saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyet gerçekleştirecek olan hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca hizmet verecek. Arefe gününde Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin ise 12.30'a kadar açık olacağı belirtildi. Bu durumun yanı sıra 19 Temmuz 2021 Arefe günü hastanelerin acil servisleri saat 12.30'dan sonra da faaliyet gerçekleştirecek.

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