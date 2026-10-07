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        Haberler Sağlık ABD'den Rusya'daki zatürre vakasıyla ilgili açıklama

        ABD'den Rusya'daki zatürre vakasıyla ilgili açıklama

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesi bulunan bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        ABD'den Rusya'daki zatürre vakasıyla ilgili açıklama

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin sanal medya hesabından, Rusya'daki ‘veba salgını’ endişesine yol açan olayla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk'ta Veba ile Mücadele Enstitüsü’nde görevli bir çalışanın ‘nedeni belirlenemeyen zatürre’ şüphesiyle hayatını kaybettiği vakadan haberdar olunduğu, gelişmelerin yakından izlendiği ve hükümetle koordinasyon halinde çalışıldığı kaydedildi.

        Bu vakanın koşullarının henüz teyit edilmediği vurgulanan açıklamada, vebanın özellikle erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle tedavi edilebilen ciddi bir bakteriyel hastalık olduğu aktarıldı.

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        Açıklamada, akciğer vebasının yakın temas sırasında solunum damlacıkları yoluyla kişiden kişiye bulaşıcı bir hastalık olduğu vurgulanarak, “Enfekte kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve tedavisiyle olası temaslı kişilerin izlenmesinin halk sağlığı açısından önemli. Bu aşamada hastalık, ABD için ciddi bir tehlike arz etmiyor. İlgili ortaklarla durum yakından izlenmeye devam edilecek” ifadeleri kullanıldı.

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