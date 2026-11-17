Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD)'nin kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan “Geleceğin İlacı Gençlikte” Mesleki Mentorluk Programı, Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle hayata geçirildi.

Program kapsamında TED bursiyeri üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri; AIFD üyesi şirketlerde farklı alanlarda görev yapan sektör profesyonellerinin yanı sıra AIFD’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan da mentorluk desteği alma fırsatı yakalayacak.

İlaç sektörü profesyonellerinin gönüllü olarak katılacağı projede, mentorluk öncesinde bu kişilerin koçluk eğitimi alması sağlanacak. “Kariyer Rehberi” ve “Kariyer Yolcusu” eşleşmeleri, öğrencilerin ilgi ve kariyer alanları ile Kariyer Rehberlerinin deneyim ve uzmanlıkları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

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Programda Kariyer Rehberlerinin yanı sıra “Kariyer Kaptanları” olarak tanımlanan ayrı bir rol de yer alıyor.

Ağırlıklı olarak AIFD üyesi şirketlerin genel müdürlerinden oluşan Kariyer Kaptanları, mentorluk sürecini tamamlayan seçili öğrencilerle bir araya gelerek kendi kariyer yolculuklarını, deneyimlerini ve liderlik perspektiflerini paylaşacak.

Kariyer Rehberi ve Kariyer Yolcusu bilgilendirme toplantıları Aralık 2026 başında yapılacak; görüşmeler ise ay sonunda başlayacak. AIFD ve TED, programı önümüzdeki yıllarda da devam edecek sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk programına dönüştürmeyi hedefliyor.

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"SEKTÖRÜMÜZÜN EN DEĞERLİ BİRİKİMİNİ GENÇLERE EMANET EDİYORUZ"

AIFD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztürk, TED iş birliğiyle hayata geçirilen “Geleceğin İlacı Gençlikte” Mesleki Mentorluk Programı’nın, sektörün bilgi, deneyim ve güçlü paydaş ağını gençlerle buluşturmayı amaçladığını belirtti.

Öztürk, “AIFD üyesi 34 şirkette, Türkiye’de 10 binin üzerinde profesyonel görev yapıyor. Araştırmacılar, hekimler, eczacılar, mühendisler, finans ve iletişim profesyonelleri, hukukçular bu büyük ekosistemin en önemli parçaları. Farklı disiplinlerden gelen bu profesyonellerin deneyimini genç nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Deloitte’un 44 ülkede 23 binden fazla gençle yaptığı araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 86’sı kariyerinde mentorluk ve rehberliğe ihtiyaç duyuyor, ancak yaklaşık yarısının bir mentoru yok. Bu program tam da bu açığı kapatmak için var. Amacımız gençleri belirli bir mesleğe veya sektöre yönlendirmek değil; bakış açılarını genişletmek, potansiyellerini keşfetmelerine ve kariyer yolculuklarında deneyimli profesyonellerden rehberlik almalarına imkân tanımak. TED’in gençlerin eğitimine ve gelişimine yönelik köklü deneyimi ile AIFD’nin sektörel bilgi birikimini bir araya getirerek uzun soluklu bir iş birliği kuruyoruz. Bu programı tek seferlik bir etkinlik olarak değil, gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sunacak sürdürülebilir bir sosyal yatırım olarak kurguladık. Atatürk, Cumhuriyet’i gençliğe emanet ederken en büyük güveni onlara duyduğunu söylemişti. Bugün biz de aynı güvenle sektörümüzün en değerli birikimini gençlere emanet ediyoruz. Geleceğin ilacı gençlikte” dedi.

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"TECRÜBEYE ULAŞMAK ZAMAN ALIYOR"

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, makinelerin ilk kez insan beyninin yaptığı işlere ortak olmaya başladığı bir dönemde Türkiye’nin en büyük değerinin insanı olduğunu vurguladı.

Pehlivanoğlu, “Beynin Amerika’da, çiplerin Tayvan’da, belleğin Güney Kore’de olduğu bir dünya düzeninde bizim elimizde insanımız var. Türk Eğitim Derneği olarak 98 yıldır, Büyük Önder Atatürk’ün bize emanet ettiği sorumlulukla bu ülkenin gençleri için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim için burs birine para ya da harçlık vermek değildir; ona yol arkadaşı olmaktır. Çünkü istiyoruz ki kendi ayakları üzerinde durduğunda bu güzel vatanın başka çocuklarına da sahip çıksın. Bugün burada Türkiye’nin çeşitli yerlerinden mücadele ederek gelen binlerce burslu öğrencimiz var. Gençlerimize sesleniyorum: Bu mentorluk sürecinde, henüz yaşamadığınız bir süreci yaşamış olanlardan destek alacaksınız; bunun kıymetini bilin. Çünkü bilgiye ulaşabiliyoruz ama tecrübeye ulaşmak zaman alıyor. Yapay zekâyı bilgi için siz kullanın, onun sizi kullanmasına izin vermeyin; bitirmekle öğrenmek arasındaki farkı unutmayın. Kaybederek kazanacak, mücadele ederek başarılı olacaksınız. Her risk yeni fırsatlar doğurur. Yüzünüzü güneşe dönün” dedi.

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"SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YOL ALMAK İSTEYEN 3 GENCİMİZE MENTORLUK YAPMAK İSTERİM"

TİTCK Başkanı Hüseyin Çelik, gençliğin yaşla ölçülmediğini vurguladı. Çelik, “Dünyaya söyleyecek bir sözünüz, hayata katacak bir fikriniz yoksa yaşlanmışsınız demektir; yaşınızın önemi yok. Her insan bir güneş potansiyeliyle doğar; bu potansiyeli büyütmenin sırrı ise kendinize razı olmamaktır. Ben on yıl boyunca teknokentlerde, sağlık alanında proje geliştiren birçok gence gönüllü mentorluk yaptım ve onlardan çok şey öğrendim. Sağlık sektöründe yol almak isteyen üç gencimize mentorluk yolculuğunda ben de eşlik etmek isterim. AIFD ve TED’i bu değerli çalışma için gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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BMS Türkiye Genel Müdürü Ece Kaşıkçı, Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer ve AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli; üniversite yıllarındaki hedeflerini, kariyerlerinde planlarının dışına çıktıkları anları, kendi mentorlarından öğrendiklerini ve en çok ders çıkardıkları hataları TED bursiyeri öğrencilerle paylaştı. Panelistler, ilaç sektörünün yalnızca fen bilimleri mezunlarına değil; finans, hukuk, iletişim, insan kaynakları ve mühendislik gibi pek çok farklı alandan profesyonele kariyer fırsatı sunduğunu vurguladı.