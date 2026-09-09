Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Araştırma: En ölümcül beyin kanserinde zayıf nokta keşfedildi

        Araştırma: En ölümcül beyin kanserinde zayıf nokta keşfedildi

        ABD'de yürütülen yeni bir araştırma, en ölümcül ve dirençli beyin tümörlerinden glioblastomada kritik bir proteinin engellenmesiyle kanser hücrelerinin savunma mekanizmasının çökertildiğini gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 17:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Araştırma: En ölümcül beyin kanserinde zayıf nokta keşfedildi

        Uluslararası bir çalışmada, kemoterapi ve radyasyona karşı yüksek direnç gösteren ölümcül beyin tümörü glioblastomanın savunma kalkanına yönelik önemli bir bulguya ulaşıldı. Ohio Eyalet Üniversitesi Kanser Merkezi araştırmacıları, tümörün hayatta kalmasını sağlayan mekanizmaları inceleyerek kanser hücrelerini zayıflatan biyolojik bir hedef tespit etti.

        Laboratuvar ve hayvan modellerinde yürütülen deneylerde, kanser hücrelerinin büyümesini ve tedaviden sonra toparlanmasını kontrol eden 'PP2A' adlı enzimi baskılayan 'SET' proteini incelendi. Araştırmacılar, bu proteinin bloke edilmesiyle tümör oluşumunun engellendiğini ve geride kalan kanser hücrelerinin radyasyon tedavisine karşı son derece savunmasız kaldığını saptadı.

        REKLAM

        "RADYOTERAPİ VE KEMOTERAPİNİN ETKİSİNİ KATLAYABİLİR"

        Araştırmanın yazarı ve radyasyon onkolojisi uzmanı Dr. Arnab Chakravarti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Glioblastoma uyum sağlama ve hayatta kalma yeteneği nedeniyle tedavisi en zor kanserlerden biridir. Bulgularımız, ‘PP2A’ enziminin yeniden aktif hale getirilmesinin kanser hücrelerinin direnç mekanizmasını kırdığını gösteriyor. Bu adım, mevcut radyoterapi ve kemoterapinin hastalar üzerinde çok daha etkili olmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

        Uzmanlar, söz konusu yöntemin henüz klinik öncesi aşamada olduğunu ve insanlar üzerindeki güvenlik ile etkinlik testlerinin yapılacağını bildirdi. Araştırma ekibi, hedefe yönelik yeni ilaç kombinasyonlarının geliştirilmesiyle glioblastoma hastalarının hayatta kalma sürelerinin uzatılabileceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dr. Arnab Chakravarti
        #beyin
        #Beyin kanseri
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor