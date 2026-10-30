Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin küresel bir şifa üssüne dönüştüğünü söyledi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında ulaştığı kapasiteye dikkat çeken Bakan Memişoğlu, ülkenin küresel bir şifa üssü ve güven limanı haline geldiğini söyledi.

Konuşmasına Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutlayarak başlayan Memişoğlu, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

"TÜRKİYE KÜRESEL BİR ŞİFA ÜSSÜ OLMUŞTUR"

Kurultayın bu yılki temasının "Türk Tıp Dünyasında Üreten Sağlık, Küresel Sağlık Tehditleri Karşısında Dirençli Sağlık Sistemleri" olduğunu belirten Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık altyapısının önemini vurguladı.

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Bakan Memişoğlu, "Dünya, pandemilerden afetlere ve iklim krizlerine kadar tarihin en hassas sağlık testlerinden geçerken Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurduğu insan merkezli altyapısıyla küresel bir şifa üssü ve güven limanı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Şehir hastanelerinden ambulans uçaklara kadar uzanan sağlık kapasitesine dikkat çeken Memişoğlu, Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşlarına değil, ihtiyaç sahibi insanlara da umut olduğunu söyledi.

"YERLİ ÜRÜNLERİMİZİ DÜNYAYA İHRAÇ EDİYORUZ"

Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini artırdığını belirten Bakan Memişoğlu, tıbbi cihaz, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına değindi.

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"Bugün kendi tıbbi cihazlarımızı, aşı ve ilaçlarımızı geliştiriyor, yerli ürünlerimizi dünyaya ihraç ediyoruz" diyen Memişoğlu, Türkiye'de üretilen solunum cihazlarının 45, otomatik şok cihazlarının ise 18 ülkeye ulaştırıldığını açıkladı.

Uluslararası üç ödüle sahip yerli kalp-akciğer makinesinin ameliyatlarda kullanılmaya başlandığını aktaran Memişoğlu, yerli mobil dijital röntgen cihazları ile gelişmiş yoğun bakım monitörlerinin de kamu hastanelerinde hizmete alındığını söyledi.

Bakan Memişoğlu, yerli ultrason cihazları için üretim tesisi kurulacağını ve iki yıl içinde üretime geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

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"YERLİ CAR-T HÜCRE TEDAVİSİNİ HASTALARIMIZA UYGULUYORUZ"

Aşı, ilaç ve biyoteknoloji alanındaki gelişmelere de değinen Memişoğlu, yerli hepatit ve suçiçeği aşılarının kullanıma sunulduğunu, sekiz ayrı aşı için proje çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Hücre ve gen tedavilerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bakan Memişoğlu, "Hücre ve gen tedavilerini kendi ülkemizde geliştirip uygulayabilir hale geldik. Yerli CAR-T hücre tedavisini birçok hastamıza başarıyla uyguluyoruz" dedi.

Memişoğlu, Türkiye'nin bu alandaki araştırma ve üretim kapasitesini geliştirerek kendi tedavilerini dünyaya sunmasını hedeflediklerini ifade etti.

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"KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TEDAVİ GİDERLERİNİ SGK KARŞILIYOR"

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modelini hayata geçirdiklerini belirten Memişoğlu, TÜSEB aracılığıyla araştırmacılara ve girişimcilere destek verdiklerini söyledi.

Şehir hastanelerinde 29 Teknoloji Transfer Ofisi bulunduğunu aktaran Memişoğlu, "Bakanlığımızca onaylanan ve TÜSEB'in desteklediği klinik araştırmalarda hastalarımızın tedavi giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla karşılıyoruz" dedi.

Sağlık alanında fikri olan araştırmacılara ve girişimcilere çağrıda bulunan Memişoğlu, projelerin ürüne dönüşmesi için destek vermeye hazır olduklarını belirterek ilgilileri uretensaglik.gov.tr adresindeki portala davet etti.

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TÜRK TIP DÜNYASINA ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Türk tıp dünyasının köklü bilimsel mirasına dikkat çeken Memişoğlu, bu mirasın Buhara'dan Anadolu'ya, geçmişte kaleme alınan eserlerden günümüzün araştırma merkezlerine uzandığını ifade etti.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve Prof. Dr. Aziz Sancar'ın bilim dünyasına katkılarını hatırlatan Memişoğlu, genç araştırmacıların bu isimlerden ilham alması gerektiğini söyledi.

Türk dünyasının ortak bilimsel birikimini iş birliğine dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Üniversitelerimizi, laboratuvarlarımızı, hastanelerimizi ve üretim imkanlarımızı birbirine daha güçlü bağlamalıyız" dedi.

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Genç araştırmacıların birlikte çalışmasının ve üretmesinin önemine işaret eden Memişoğlu, Türk tıp dünyasının sahip olduğu birikimin insanlığın geleceği açısından büyük bir imkan olduğunu belirtti.

FOTO: DHA