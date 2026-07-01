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        Haberler Sağlık DNA örneklerine göre, en eski veba salgını yaklaşık 5 bin 500 yıl önce görüldü

        DNA örneklerine göre, en eski veba salgını yaklaşık 5 bin 500 yıl önce görüldü

        Sibirya'da mezarlıklardaki kalıntılardan elde edilen DNA örnekleri, bilinen en eski veba salgınının yaklaşık 5 bin 500 yıl önce görüldüğünü ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        En eski veba salgını yaklaşık 5 bin 500 yıl önce görüldü

        Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü çevresinde mezarlıklardaki kalıntılar incelenirken yeni bakteri tipi tespit edildi.

        Bölgedeki en büyük iki mezarlıkta, belirgin bir ölüm nedeni olmayan çok sayıda çocuk ve gencin kalıntılarına rastlayan bilim insanları bu ölümlerin nedenini araştırdı.

        Kalıntılar üzerinde yapılan DNA analizleri, mezarlıktaki 46 kişiden 18'inin veba taşıdığını ortaya koydu.

        Bilim insanları daha önce vebanın 3 bin 800 yıl önce başladığını değerlendirirken, söz konusu bulgular sayesinde hastalığın tahmin edilenden çok daha erken, 5 bin 500 yıl önce başladığını belirledi.

        Uzmanlar, elde edilen bulguların vebanın insanlardaki kökenine ilişkin bugüne kadar tespit edilen en eski kanıtlar olabileceğini ifade etti.

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