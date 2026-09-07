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        Haberler Sağlık Fizyoterapi yalnızca ağrıyı tedavi etmek için yapılmıyor

        Fizyoterapi yalnızca ağrıyı tedavi etmek için yapılmıyor

        Uzun süre masa başında çalışma ve hareketsiz yaşamın boyun, sırt ve bel ağrıları ile duruş bozuklukları gibi sorunları artırabildiğine dikkat çeken Fizyoterapist Ayşenur Hacıhasanoğlu, "Özellikle erken dönemde doğru egzersiz ve kişiye özel hareket eğitimiyle sorunun ilerlemesi önlenebilir, iyileşme süreci hızlandırılabilir ve tekrarlama riski azaltılabilir; bu nedenle 'ağrı geçer' diye uzun süre beklemek yerine, şikâyetler devam ediyorsa erken değerlendirme önemlidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        Fizyoterapi yalnızca ağrıyı tedavi etmek için yapılmıyor

        Fizyoterapist Ayşenur Hacıhasanoğlu, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü fizyoterapinin yalnızca mevcut ağrıları ve hastalıkları tedavi etmekle sınırlı olmadığını; koruyucu yaklaşım, doğru ergonomi, erken müdahale ve kişiye özel egzersizlerle fiziksel sorunların önlenmesi ve tekrarlama riskinin azaltılmasındaki rolü hakkında açıklamalarda bulundu.

        FİZYOTERAPİ SORUN ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCE RİSKLERİ AZALTMAYI AMAÇLAR

        Fizyoterapinin yalnızca kas-iskelet sistemi hastalıklarında kullanılan bir yöntem olmadığını ifade eden Ayşenur Hacıhasanoğlu, "Fizyoterapiden kas-iskelet sistemi, nörolojik, kardiyopulmoner, pediatrik, geriatrik, kadın sağlığı, spor, ortopedik ve travma sonrası rehabilitasyon ile kronik ağrı gibi birçok alanda yararlanılabilir" dedi.

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        ‘Ağrım yoksa fizyoterapiye ihtiyacım yok’ düşüncesinin tam olarak doğru olmadığını dile getiren Hacıhasanoğlu, "Ağrı, vücutta bir sorun olduğunun önemli bir işareti olabilir; ancak fizyoterapi yalnızca ağrıyı tedavi etmek için yapılmaz. Koruyucu fizyoterapi, kişinin hareket kapasitesini ve fiziksel işlevlerini değerlendirerek sorun ortaya çıkmadan önce riskleri azaltmayı amaçlar. Ancak bu herkesin düzenli olarak fizyoterapiste gitmesi gerektiği anlamına gelmez; ihtiyaç, kişinin yaşı, aktivite düzeyi, yaşam tarzı ve risk faktörlerine göre değerlendirilir" şeklinde konuştu.

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        FİZYOTERAPİ DOĞRU ERGONOMİYİ SAĞLAMAK KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR

        Uzun süre masa başında çalışmak, ekran karşısında kalmak ve hareketsiz yaşamın hangi fiziksel sorunları artırdığına değinen Hacıhasanoğlu, “Boyun, sırt ve bel ağrıları, duruş bozuklukları, kas güçsüzlüğü, eklem hareket kısıtlılıkları, baş ağrıları ve tekrarlayan zorlanma sorunlarının daha sık görülmesine yol açabiliyor. Fizyoterapi ise kişinin duruşunu ve hareket alışkanlıklarını değerlendirmek, uygun egzersizlerle kasları güçlendirmek, hareketliliği artırmak ve günlük yaşamda doğru ergonomiyi sağlamak konusunda önemli bir rol üstleniyor” ifadelerini kullandı.

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        ŞİKAYETLER KRONİKLEŞMEDEN TEDAVİYE BAŞLANMALI

        Bel ve boyun ağrısı, duruş bozukluğu veya kas güçsüzlüğü gibi sorunlarda fizyoterapiye şikâyetler kronikleşmeden ve hareket kısıtlılığı belirginleşmeden başlamanın, tedavinin başarısını artırabileceğine işaret eden Hacıhasanoğlu, “Özellikle erken dönemde doğru egzersiz ve kişiye özel hareket eğitimiyle sorunun ilerlemesi önlenebilir, iyileşme süreci hızlandırılabilir ve tekrarlama riski azaltılabilir; bu nedenle ‘ağrı geçer’ diye uzun süre beklemek yerine, şikâyetler devam ediyorsa erken değerlendirme önemlidir.” dedi.

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        SPOR YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİNİN ROLÜ

        Spor yaralanmalarında ise fizyoterapinin rolünün yalnızca iyileşme sürecini hızlandırmakla sınırlı olmadığını aktaran Hacıhasanoğlu, “Yaralanmaya yol açan biyomekanik ve fonksiyonel faktörlerin belirlenmesi ve düzeltilmesi, kas kuvveti, eklem hareketliliği, propriosepsiyon, denge ve nöromüsküler kontrolün yeniden kazandırılması sayesinde aynı yaralanmanın tekrarlama riskinin azaltılması da tedavinin temel hedefleri arasındadır” diye konuştu.

        AZALAN AĞRI PROBLEMİN ORTADAN KALKTIĞI ANLAMINA GELMEZ

        Fizyoterapi sürecinde sıklıkla karşılaşılan bazı hatalar olduğunu vurgulayan Fizyoterapist Ayşenur Hacıhasanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Egzersizleri düzensiz yapmak, önerilen hareketleri yanlış teknikle uygulamak, günlük yaşamda yapılan hataları değiştirmemek ve şikâyetler azaldığında tedaviyi tamamlamadan bırakmak sık karşılaşılan hatalar arasında gösterilebilir. Özellikle ağrının azalması, problemin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez; tedavinin erken sonlandırılması kas kuvveti, hareket kontrolü ve fonksiyonel kapasitenin tam olarak kazanılamamasına, dolayısıyla şikâyetlerin tekrarlamasına ve yaralanma riskinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle tedavi, yalnızca ağrının geçmesine göre değil, kişinin fonksiyonel olarak hedeflerine ulaşmasına göre tamamlanmalıdır.”

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        #fizyoterapi
        #haberler
        #8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü
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