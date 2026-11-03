Her kornea bağışı bir insana ışık oluyor

Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, Türkiye’de kornea nakli ameliyatlarının sayısının hızla arttığını belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde 51 göz bankası bulunuyor. Bu bankalar arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımı, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sistem sayesinde çok hızlı gerçekleşiyor. Acil bir kornea ihtiyacı halinde, gerekli kornea Türkiye’nin herhangi bir bankasından ihtiyacı olan hastaya çok hızlı bir şekilde ulaştırılabiliyor.”

Kornea hastalıklarının görme kaybına neden olan hastalıklar arasında beşinci sırada yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Kemer, kornea naklinin nasıl gerçekleştirildiğini şöyle anlattı: “Kornea nakli, gözün ön yüzeyinde bulunan saydam tabakanın değiştirilmesi işlemidir. Hayatını kaybeden ve bağışlanan dokusu nakil için uygun bulunan kişilerden alınan sağlıklı kornea, görme kaybı yaşayan hastaların gözlerine nakledilir. Kornea bağışı, görme yetisini kaybetme riski taşıyan veya görme kaybı yaşayan hastalar için önemli bir umut kaynağıdır.”

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TÜRKİYE'DE DÜNYA STANDARTLARINDA KORNEA NAKLİ YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sistem sayesinde göz bankaları ve bağlı doku temin merkezleri, hayatını kaybeden donörlerden alınan uygun korneaları steril koşullarda saklayarak nakil bekleyen hastalara ulaştırıyor.

Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, Türkiye’nin kornea nakli konusundaki deneyimine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Geçmişte ülkemizde kornea bekleme listeleri oldukça uzundu. Bugün Türkiye’de göz hekimleri kornea nakli konusunda ileri düzeyde deneyim kazandı ve dünya standartlarında ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Türk Oftalmoloji Derneği’nin yürüttüğü bilinçlendirme çalışmaları da bu alanda önemli katkılar sağladı.”

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KISMİ KORNEA NAKİLLERİYLE YALNIZCA HASTALIKLI TABAKA DEĞİŞTİRİLİYOR

Kornea nakillerinde gelişen cerrahi teknikler sayesinde artık bazı hastalarda korneanın tamamının değiştirilmesine gerek kalmıyor.

Prof. Dr. Kemer, DALK (Derin Anterior Lamellar Keratoplasti) ve DMEK (Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti) gibi kısmi kornea nakli yöntemlerinin avantajlarını şöyle açıkladı: “Günümüzde DALK ve DMEK gibi yöntemlerle yalnızca hastalıklı kornea tabakasını değiştirebiliyoruz. Böylece korneanın tamamını değiştirmek yerine sadece ihtiyaç duyulan bölgeye müdahale ediyoruz. Bu yöntemler hem daha az doku kullanılmasını sağlıyor hem de uygun hastalarda yeni dokunun reddedilme riskini azaltabiliyor. Ayrıca hastalarımızın görme kalitesini daha kısa sürede yeniden kazanmasına yardımcı olabiliyor.”

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KORNEA BAĞIŞI GÖRME UMUDU OLUYOR

Prof. Dr. Kemer, Organ ve Doku Bağışı Haftası vesilesiyle vatandaşları organ ve doku bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Bağışlanan bir kornea, görme yetisini kaybetmiş bir insanın yeniden görebilmesine olanak sağlayabilir. Organ nakli hayat kurtarır, kornea nakli gözü kurtarır. Görmek hepimiz için çok değerli. Organ ve doku bağışı, başka insanların yaşamına dokunmanın, onlara umut olmanın en anlamlı yollarından biridir. Bir bağış, bir insanın hayatında sonsuz bir fark yaratabilir.”