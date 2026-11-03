Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Her kornea bağışı bir insana ışık oluyor

        Her kornea bağışı bir insana ışık oluyor

        Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, kornea naklinin görme kaybı yaşayan hastalar için taşıdığı öneme dikkat çekti. Türkiye'de uzun yıllardır başarıyla kornea nakli yapıldığını belirten Prof. Dr. Kemer, göz bankaları arasındaki koordinasyon sayesinde ihtiyaç duyulan korneaların hastalara ulaştırılabildiğini vurgulayarak vatandaşları organ ve doku bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 09:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Her kornea bağışı bir insana ışık oluyor

        Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, Türkiye’de kornea nakli ameliyatlarının sayısının hızla arttığını belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde 51 göz bankası bulunuyor. Bu bankalar arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımı, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sistem sayesinde çok hızlı gerçekleşiyor. Acil bir kornea ihtiyacı halinde, gerekli kornea Türkiye’nin herhangi bir bankasından ihtiyacı olan hastaya çok hızlı bir şekilde ulaştırılabiliyor.”

        Kornea hastalıklarının görme kaybına neden olan hastalıklar arasında beşinci sırada yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Kemer, kornea naklinin nasıl gerçekleştirildiğini şöyle anlattı: “Kornea nakli, gözün ön yüzeyinde bulunan saydam tabakanın değiştirilmesi işlemidir. Hayatını kaybeden ve bağışlanan dokusu nakil için uygun bulunan kişilerden alınan sağlıklı kornea, görme kaybı yaşayan hastaların gözlerine nakledilir. Kornea bağışı, görme yetisini kaybetme riski taşıyan veya görme kaybı yaşayan hastalar için önemli bir umut kaynağıdır.”

        REKLAM

        TÜRKİYE'DE DÜNYA STANDARTLARINDA KORNEA NAKLİ YAPILIYOR

        Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sistem sayesinde göz bankaları ve bağlı doku temin merkezleri, hayatını kaybeden donörlerden alınan uygun korneaları steril koşullarda saklayarak nakil bekleyen hastalara ulaştırıyor.

        Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, Türkiye’nin kornea nakli konusundaki deneyimine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Geçmişte ülkemizde kornea bekleme listeleri oldukça uzundu. Bugün Türkiye’de göz hekimleri kornea nakli konusunda ileri düzeyde deneyim kazandı ve dünya standartlarında ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Türk Oftalmoloji Derneği’nin yürüttüğü bilinçlendirme çalışmaları da bu alanda önemli katkılar sağladı.”

        REKLAM

        KISMİ KORNEA NAKİLLERİYLE YALNIZCA HASTALIKLI TABAKA DEĞİŞTİRİLİYOR

        Kornea nakillerinde gelişen cerrahi teknikler sayesinde artık bazı hastalarda korneanın tamamının değiştirilmesine gerek kalmıyor.

        Prof. Dr. Kemer, DALK (Derin Anterior Lamellar Keratoplasti) ve DMEK (Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti) gibi kısmi kornea nakli yöntemlerinin avantajlarını şöyle açıkladı: “Günümüzde DALK ve DMEK gibi yöntemlerle yalnızca hastalıklı kornea tabakasını değiştirebiliyoruz. Böylece korneanın tamamını değiştirmek yerine sadece ihtiyaç duyulan bölgeye müdahale ediyoruz. Bu yöntemler hem daha az doku kullanılmasını sağlıyor hem de uygun hastalarda yeni dokunun reddedilme riskini azaltabiliyor. Ayrıca hastalarımızın görme kalitesini daha kısa sürede yeniden kazanmasına yardımcı olabiliyor.”

        REKLAM

        KORNEA BAĞIŞI GÖRME UMUDU OLUYOR

        Prof. Dr. Kemer, Organ ve Doku Bağışı Haftası vesilesiyle vatandaşları organ ve doku bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Bağışlanan bir kornea, görme yetisini kaybetmiş bir insanın yeniden görebilmesine olanak sağlayabilir. Organ nakli hayat kurtarır, kornea nakli gözü kurtarır. Görmek hepimiz için çok değerli. Organ ve doku bağışı, başka insanların yaşamına dokunmanın, onlara umut olmanın en anlamlı yollarından biridir. Bir bağış, bir insanın hayatında sonsuz bir fark yaratabilir.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kornea nakli
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Tinder operasyonunda gözaltılar!
        Tinder operasyonunda gözaltılar!
        Pazar daraldı, lüks yükseldi
        Pazar daraldı, lüks yükseldi
        Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı
        Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı
        Kenan için geliyorlar!
        Kenan için geliyorlar!
        Kozinoğlu'ndan alınan örnekler incelendi
        Kozinoğlu'ndan alınan örnekler incelendi
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        "Şu sıralar biraz evsizim"
        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Halı sahada çıkan kavga kanlı bitti
        Halı sahada çıkan kavga kanlı bitti
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak
        Çalınan gümüşünü 45 bin TL'ye geri aldı! Hırsıza büyük tuzak
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi
        Eşiyle ilgili olumsuz yorumlara yanıt verdi