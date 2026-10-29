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        Haberler Sağlık İnme tedavisinde zamana karşı yarışta 101 birim görev yapıyor

        İnme tedavisinde zamana karşı yarışta 101 birim görev yapıyor

        Sağlık Bakanlığı bünyesinde 49 inme merkezi ve 52 inme ünitesi, akut inme hastalarının hızlı değerlendirilmesi ve uygun tedaviye zamanında ulaştırılması için 7 gün 24 saat hizmet veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        İnme tedavisinde zamana karşı yarışta 101 birim görev yapıyor

        "Dünya İnme Günü" dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, inme beyne giden kan akışının aniden kesilmesi veya azalması sonucu ortaya çıkan ve acil müdahale gerektiren sağlık sorunları arasında yer alıyor.

        Erken müdahale edilmediğinde kalıcı işlev kayıplarına yol açabilen inmede, belirtilerin zamanında fark edilmesi ve uygun tedavinin hızla uygulanması önem taşıyor.

        Sağlık Bakanlığınca akut inme hastalarının tanı, tedavi ve takip süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla kamu hastanelerinde inme merkezleri ve inme üniteleri hizmet veriyor.

        İnme ünitelerinde, uygun zaman aralığında başvuran hastalara damar içi pıhtı eriten tedavi uygulanırken, ileri girişimsel tedaviye ihtiyaç duyulan hastalar belirlenerek inme merkezlerine sevk ve nakil süreçleri yürütülüyor.

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        İnme merkezlerinde ise damar içi pıhtı eriten tedavinin yanı sıra pıhtının mekanik yöntemlerle çıkarılmasını sağlayan mekanik trombektomi gibi girişimsel tedaviler uygulanıyor.

        Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren inme merkezleri ve üniteleriyle hastaların hızlı değerlendirilmesi ve ihtiyaç duydukları tedavilere zamanında erişmesi amaçlanıyor.

        KAMU HASTANELERİNDE 101 İNME BİRİMİ HİZMER VERİYOR

        Ekim 2026 itibarıyla kamu hastaneleri bünyesinde 49 inme merkezi ve 52 inme ünitesi olmak üzere toplam 101 inme birimi bulunuyor.

        2025 yılı ile 2026 yılının ilk altı ayında kamu hastanelerindeki inme birimlerinde 79 bin 74 akut iskemik inme hastasına sağlık hizmeti sunuldu.

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        Ekim 2026 itibarıyla 9 bin 341 hastaya damar içi pıhtı eriten tedavi, 8 bin 958 hastaya ise mekanik trombektomi uygulandı.

        Bu tedavi yöntemleri, uygun hastalarda beyin dokusunun korunması ve inmenin yol açabileceği kalıcı hasarın azaltılması açısından önem taşıyor.

        İNMEDE BELİRTİLERİ TANIMAK VE ZAMAN KAYBETMEMEK ÖNEMLİ

        İnmenin sık görülen belirtileri arasında konuşma ve konuşulanları anlama güçlüğü, yüzde, kolda veya bacakta ani uyuşma ya da his kaybı, bir veya iki gözde görme bozukluğu, ani ve şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı yer alıyor.

        Bu belirtilerden herhangi birinin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi gerekiyor.

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        İnme belirtilerinin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi veya sağlık kuruluşuna başvurunun geciktirilmesi, tedavi açısından kritik zamanın kaybedilmesine neden olabiliyor.

        İnme tedavisinde belirtilerin başlangıcından itibaren geçen süre, uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle belirtilerin erken fark edilmesi, acil yardım çağrısının gecikmeden yapılması ve hastanın uygun sağlık kuruluşuna hızla ulaştırılması, tedavi başarısının artırılması ve kalıcı işlev kayıplarının azaltılması açısından önem taşıyor.

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