KDC'deki Ebola salgınında can kaybı 3 bin 95’e yükseldi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 95'e yükseldi
Giriş: 07 Eylül 2026 - 17:22 Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 95’e çıktığını duyurdu.
KDC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, ülkedeki 6 eyaletin 60 bölgesinde etkili olan salgında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 436’ya ulaştı.
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