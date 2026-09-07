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        Haberler Sağlık KDC'deki Ebola salgınında can kaybı 3 bin 95’e yükseldi

        KDC'deki Ebola salgınında can kaybı 3 bin 95’e yükseldi

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 95'e yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 17:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        KDC'deki Ebola salgınında can kaybı 3 bin 95'e yükseldi
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        Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 95’e çıktığını duyurdu.

        KDC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, ülkedeki 6 eyaletin 60 bölgesinde etkili olan salgında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 436’ya ulaştı.

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        #haberler
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