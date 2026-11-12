Kolesterol ilacı kullananlar dikkat! Kalp krizi riski...

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, kolesterol ilaçlarının doktor kontrolü dışında bırakılmasının özellikle kalp ve damar hastalığı olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı.

Prof. Dr. Koçaş, kolesterol değerlerinin normale dönmesinin tedavinin tamamlandığı anlamına gelmediğini belirterek, ilaçların bilinçsizce bırakılmasının kalp krizi ve inme riskini artırabileceğine dikkati çekti.

Kolesterol yüksekliğinin çoğu zaman herhangi bir belirti vermeden ilerlediğini vurgulayan Koçaş, özellikle kolesterol düşürücü ilaç kullanan hastaların tedavilerini kendi kararlarıyla sonlandırmamaları gerektiğini ifade etti.

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Koçaş, kolesterolün damar duvarlarında plak oluşumuna katkıda bulunarak kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlayabildiğini aktararak, şunları kaydetti: "Yüksek kolesterol, kalp krizinin en önemli risk faktörlerinden biridir. Kolesterol düşürücü ilaçlar, özellikle risk grubundaki hastalarda yalnızca kan değerlerini düzenlemekle kalmaz, kalp krizi ve inme riskinin azaltılmasına da katkı sağlar. Ancak bazı hastalarımız kolesterol değerleri normale döndüğünde artık ilaca ihtiyaçları olmadığını düşünerek tedaviyi bırakabiliyor. Oysa bu değerlerin düzelmesi çoğu zaman uygulanan tedavinin etkili olduğunu gösterir."

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DAHA ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRENLERDE İLAÇ TEDAVİSİ ÖNEMLİ

Kolesterol tedavisinin hastanın genel kalp ve damar hastalığı riskine göre planlandığını vurgulayan Koçaş, özellikle daha önce kalp krizi geçiren, stent takılan veya damar hastalığı bulunan kişilerde ilaç tedavisinin önemine işaret etti.

Koçaş, hastaların yalnızca kan tahlili sonuçlarına bakarak ilaçlarını bırakmalarının doğru olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Kolesterol ilaçlarını doktora danışmadan bırakmak kalp krizi riskini artırabilir. Özellikle daha önce kalp krizi geçirmiş veya kalp damarlarında darlık tespit edilmiş hastalarda tedavinin sürekliliği büyük önem taşıyor. İlaç bırakıldığında LDL olarak adlandırdığımız kötü kolesterol yeniden yükselebilir. Bu durum damar sertliği sürecinin ilerlemesine ve kalp damar hastalıklarıyla ilişkili risklerin artmasına neden olabilir."

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"KOLESTEROL İLAÇLARI HAKKINDA YANLIŞ İNANIŞLAR VAR"

Kolesterol ilaçları hakkında toplumda çeşitli yanlış inanışların bulunduğunu aktaran Koçaş, bazı hastaların özellikle kas ağrısı ve karaciğer üzerindeki olası etkiler nedeniyle tedavilerini yarıda bıraktığını vurguladı.

Koçaş, her ilaçta olduğu gibi kolesterol düşürücü ilaçlarda da yan etkilerin görülebildiğini belirterek, "Ancak her kas ağrısının kullanılan ilaçtan kaynaklandığını düşünmek doğru değildir. Hastanın şikayetleri hekim tarafından değerlendirilmeli, gerekirse ilaç dozu düzenlenmeli veya farklı tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir. Yan etki şüphesi yaşayan hastalarımızın kendi kendilerine ilacı bırakmak yerine doktorlarına başvurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kolesterol kontrolünde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemli bir yere sahip olduğunu ancak bazı hastalarda yalnızca beslenme düzeninin değiştirilmesinin yeterli olmadığını aktaran Koçaş, özellikle genetik yatkınlığı bulunan kişilerde ilaç tedavisinin gerekli olabileceğini vurguladı.

"KOLESTEROL İLAÇLARI DOKTOR ÖNERİSİ OLMADAN BIRAKILMAMALI"

Koçaş, dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, sigaradan uzak durmanın ve sağlıklı kiloyu korumanın kalp sağlığının temelini oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ancak bazı hastalarda bütün bu önlemlere rağmen kolesterol değerleri yüksek seyredebilir. Özellikle ailesel kolesterol yüksekliği bulunan veya kalp damar hastalığı açısından yüksek risk taşıyan kişilerde ilaç tedavisi önemli bir gereklilik olabilir. Bu nedenle tedavinin devamına, değiştirilmesine veya sonlandırılmasına hastanın bireysel riskleri değerlendirilerek hekimle birlikte karar verilmelidir. Kalp sağlığını korumak yalnızca şikayet ortaya çıktığında doktora başvurmakla sınırlı değildir. Asıl hedefimiz, kalp krizi ve inme gibi ciddi olaylar yaşanmadan risk faktörlerini kontrol altına almaktır. Hastalarımızın kolesterol ilaçlarını doktor önerisi olmadan bırakmamaları ve düzenli takiplerini aksatmamaları büyük önem taşıyor."