Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola vakaları 6 bini aşarken ölümler 3 bine ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınının kayıtlara geçen en büyük ikinci ve şimdiye kadar görülen en hızlı yayılan salgın olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde gazetecilerle bir araya gelen Ghebreyesus, KDC'deki salgında vaka sayısının 6 bini geçtiğini, ölümlerin ise 3 bine ulaştığını bildirdi.

SALGIN 6 İLDE 60 SAĞLIK BÖLGESİNİ ETKİLİYOR

Ghebreyesus, Ebola salgınının şu anda altı ilde 60 sağlık bölgesini etkilediğini ve geniş bir coğrafyaya yayıldığını belirtti. Salgının merkez üssünün Ituri eyaleti olduğunu ifade eden DSÖ Genel Direktörü, vakaların yüzde 85’inin ve ölümlerin yüzde 88’inin bu bölgede görüldüğünü söyledi.

Ölümlerin büyük bölümünün tedavi merkezleri dışında gerçekleşmesinin endişe verici olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bilinmeyen bulaşma zincirlerinin salgının devam etmesine neden olduğunu kaydetti.

DSÖ’DEN KDC’YE 330 TON ACİL YARDIM MALZEMESİ

Ghebreyesus, Ebola salgınının yanı sıra bölgedeki çatışma, yerinden edilme, yoksulluk ve açlığın da halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

DSÖ'nün KDC hükümeti, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) ve diğer kuruluşlarla birlikte çalıştığını aktaran Ghebreyesus, bölgeye 330 tondan fazla acil durum malzemesi ve 300'den fazla uzman gönderildiğini açıkladı.

EBOLA İÇİN YENİ AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ghebreyesus, Bundibugyo virüsüne karşı geliştirilen iki yeni aşının İngiltere ve Kanada'da güvenlik denemelerinden geçtiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü, KDC'de ekim veya kasım aylarında başlayacak etkinlik denemeleriyle birlikte üç aşının da salgınla mücadelede kullanılabilirliğinin değerlendirileceğini ifade etti.

EBOLA AFRİKA’DA BİNLERCE CAN ALDI

İlk kez 1976 yılında Sudan ve KDC'de görülen Ebola virüsü, özellikle 2013-2017 yılları arasında Batı Afrika'da büyük bir salgına neden olmuştu.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de görülen salgında yaklaşık 30 bin kişi virüse yakalanmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde ise mayıs ayında Bundibugyo varyantı nedeniyle yeni bir salgın ilan edilmişti.