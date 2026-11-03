LÖSEV, 48. İstanbul Maratonu'nda eğitim için koştu

Yaşıtları okul sıralarında eğitim alırken, spor ve sanatla buluşup sosyal ve kültürel gelişimlerini sürdürürken, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklarımız uzun süren tedavi süreçleri nedeniyle eğitim hayatlarına ara vermek zorunda kalabiliyor. Tedavi süreçlerinin ardından ise eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeleri ve yaşıtlarıyla aynı eğitim fırsatlarına ulaşabilmeleri için desteğe ihtiyaç duyuyorlar.

HER ADIM ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİNE DESTEK OLUYOR

LÖSEV, çocuklarımızın yalnızca tedavi süreçlerinde değil, eğitim hayatlarında ve tedavi sonrasındaki yaşamlarında da yanlarında olmaya devam ediyor.

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Farklı ülkelerden binlerce sporcuyu bir araya getiren 48. İstanbul Maratonu’nda Koşar Adım LÖSEV takımı da yerini aldı. Kurumsal Koşu kategorisinde koşan gönüllülerimiz ve kurumsal takımlar, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla adımlarını attı.

Canım Kardeşim Ders Evi projesiyle Türkiye genelinde lösemi ve kanser tedavisi nedeniyle eğitimlerine ara vermek zorunda kalan çocuklarımıza, ara verdikleri dönemdeki derslerini telafi etmeleri için okul müfredatına uygun derslerle eğitimlerini sürdürmeleri için destek sunuluyor.

Koşar Adım LÖSEV kapsamında oluşturulan bağış kampanyalarıyla da çocuklarımızın eğitimine katkı sağlanıyor. Her koşucu ve kurumsal takım, kendi adına veya şirketi adına Koşar Adım LÖSEV web sitesinde başlattığı bağış kampanyasıyla Canım Kardeşim Ders Evlerinde eğitim alan çocuklarımızın ihtiyaçlarına katkıda bulunabiliyor.

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BAĞIŞ KAMPANYALARI KASIM AYI SONUNA KADAR DEVAM EDİYOR

Koşar Adım LÖSEV bağış kampanyaları kasım ayı sonuna kadar sürecek. Maratonda yer alan koşucuların, kurumların ve gönüllülerin katkılarıyla büyüyen bağışlarla daha fazla çocuğun eğitim hayatına katkı sunulması hedefleniyor.

İstanbul Maratonu sona erse de bağış kampanyalarına katılarak çocukların eğitim yolculuklarına destek olmak hâlâ mümkün. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek kampanyalara katılarak herkes lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların eğitimine katkıda bulunabilecek.