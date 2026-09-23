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        Haberler Sağlık Okullar açıldı! Çocuklarda karın ağrısına dikkat!

        Okullar açıldı! Çocuklarda karın ağrısına dikkat!

        Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, okul döneminin başlamasıyla birlikte çocuklarda görülebilen karın ağrısı şikayetlerine ilişkin ebeveynleri uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Okullar açıldı! Çocuklarda karın ağrısına dikkat!

        Uzm. Dr. Meltem Gülşan, tekrarlayan karın ağrılarının yalnızca beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, bazı durumlarda altta yatan sindirim sistemi sorunlarının araştırılması gerektiğini söyledi.

        Uzm. Dr. Gülşan, çocuklarda karın ağrısının oldukça sık görülen bir şikâyet olduğunu belirterek, "Çocuklarda karın ağrısının pek çok farklı nedeni olabilir. Okul döneminde beslenme ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler, kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi durumlar karın ağrısına yol açabilir. Bununla birlikte enfeksiyonlar, reflü, çölyak hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıkları da değerlendirilmelidir. Bu nedenle tekrarlayan veya çocuğun günlük yaşamını etkileyen karın ağrılarının ihmal edilmemesi önemlidir" dedi.

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        "TUVALET İHTİYACININ ERTELENMESİ KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİR"

        Okul döneminde çocukların tuvalet ihtiyacını ertelemesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Gülşan, bunun zaman içerisinde kabızlık sorununa yol açabileceğini söyledi.

        Gülşan, "Çocuklar okulda tuvalete gitmek istemeyebilir veya ders ve teneffüs düzeni nedeniyle tuvalet ihtiyacını erteleyebilir. Bunun yanı sıra yeterli su içmemek ve liften fakir beslenmek de kabızlığı tetikleyebilir. Kabızlık yaşayan çocuklarda karın ağrısı, şişkinlik, iştahsızlık ve dışkılama sırasında zorlanma görülebilir. Bu nedenle çocukların gün içerisinde yeterli sıvı tüketmesi, sebze, meyve ve lif içeren besinlerle dengeli beslenmesi ve tuvalet ihtiyacını ertelememesi önemlidir" şeklinde konuştu.

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        "KARIN AĞRISININ NE ZAMAN BAŞLADIĞI VE NASIL SEYRETTİĞİ ÖNEMLİ"

        Ebeveynlerin çocuklarında görülen karın ağrısını değerlendirirken ağrının süresine, tekrarlayıp tekrarlamadığına ve eşlik eden diğer belirtilere dikkat etmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Gülşan, "Karın ağrısının ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, yemeklerle veya dışkılama ile ilişkisi ve beraberinde ateş, kusma, ishal, kabızlık, kilo kaybı gibi belirtilerin olup olmadığı hekim değerlendirmesinde önem taşır" ifadelerini kullandı.

        "BAZI BELİRTİLERDE DOKTORA BAŞVURMAK GEREKİR"

        Çocuklarda şiddetli veya giderek artan karın ağrısı, gece uykudan uyandıran ağrı, tekrarlayan kusma, dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren ishal veya kabızlık ve büyüme-gelişme geriliği gibi durumlarda mutlaka hekim değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Her karın ağrısı ciddi bir hastalık anlamına gelmez. Ancak tekrarlayan, uzun süren veya çocuğun beslenmesini, okul hayatını ve günlük aktivitelerini etkileyen şikâyetlerde altta yatan nedenin belirlenmesi önemlidir. Erken değerlendirme, gerekli durumlarda uygun tedavinin planlanmasını sağlayabilir" dedi.

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        "OKUL DÖNEMİNDE DÜZENLİ BESLENME VE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ"

        Ebeveynlere önerilerde bulunan Uzm. Dr. Meltem Gülşan, çocukların güne kahvaltıyla başlamasının, öğünlerini düzenli tüketmesinin ve okulda yeterli miktarda su içmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Beslenme çantasında yaş ve gelişim dönemine uygun, dengeli ve lif içeriği yüksek besinlere yer verilmesini öneren Gülşan, çocukların düzenli fiziksel aktivite yapmasının da bağırsak hareketleri açısından faydalı olduğunu ifade etti.

        Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Çocukların sağlıklı bir okul dönemi geçirebilmesi için yalnızca ders başarısına değil, fiziksel sağlıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Düzenli beslenme, yeterli sıvı tüketimi, hareketli bir yaşam ve sağlıklı tuvalet alışkanlığı sindirim sistemi sağlığının korunmasına katkı sağlar" diye konuştu.

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