Pembe Ayna yola çıkıyor! Kendine bak, erken fark et

“Ayna Karşısında 5 Dakika” mesajıyla kadınları kendi bedenlerini tanımaya ve düzenli meme kontrollerini ihmal etmemeye davet eden proje, bu yıl Pembe Ayna’yı günlük hayatın doğal akışının içine taşıyarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

İlk kez Memorial hastanelerinde bir farkındalık projesi olarak hayata geçirilen Pembe Ayna, 6 yılda farklı şehir ve lokasyonlara yayılarak büyüdü. Her yıl yeni karşılaşma noktaları ve farklı iletişim çalışmalarıyla daha fazla kadına ulaşan proje, meme sağlığı konusunda farkındalığı günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

İş, ev, aile ve günlük hayatın temposunda çoğu zaman kendisini erteleyen kadınlara seslenen Pembe Ayna, “Kendine bak, erken fark et” çağrısıyla kadınlara kendileri için ayıracakları 5 dakikanın önemini hatırlatıyor.

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"AYNADA KENDİNE BAK, ERKEN FARK ET"

Farkındalık yolculuğu; havalimanlarından kültür-sanat mekanlarına, spor alanlarından şehrin yoğun yaşam ve buluşma noktalarına uzanan geniş bir rotada kadınlarla buluşuyor. Bazen bir yolculuğa çıkarken, bazen bir etkinliğe giderken, bazen de günlük hayatın koşuşturması içinde Pembe Ayna kadınların karşısına çıkarak tek bir şeyi hatırlatıyor: Aynada kendine bak, erken fark et!

Böylece Pembe Ayna yalnızca ziyaret edilen bir farkındalık alanı değil, kadınların günlük hayatlarının içinde karşılarına çıkan ve onlara kendilerini, bedenlerini ve meme sağlığını hatırlatan bir farkındalık noktası haline geliyor.

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"HAYATA YETİŞİRKEN SAĞLIĞINIZI ERTELEMEYİN"

Sağlık grubunun CEO’su Bora Uludüz, tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin önemine dikkat çekerek, düzenli sağlık kontrolleri için önce toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Uludüz sözlerine şöyle devam etti: “Pembe Ayna projesi ile kadınları kendi bedenlerini tanımaya, meme sağlığına özen göstermeye ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet ediyoruz. Çünkü günlük hayatın sorumlulukları arasında ertelenen bir sağlık kontrolünün öncelik kazanması, farkındalığın somut bir adıma dönüşmesiyle mümkün. Bu yıl da Pembe Ayna’yı havalimanlarından kültür-sanat mekânlarına, spor alanlarından hastanelerimize uzanan farklı noktalarda kadınlarla buluşturarak kendilerine zaman ayırmalarını hayatın tam içinde hatırlatmak istiyoruz. ‘Ayna Karşısında 5 Dakika’ mesajımızın, kadınların bedenlerindeki değişikliklere dikkat etmelerine ve gerektiğinde hekime başvurmalarına vesile olmasını amaçlıyoruz. En büyük arzumuz, bu farkındalığın kadınların yaşamında kalıcı bir yer edinmesi ve birbirlerine verdikleri destekle düzenli sağlık kontrollerinin yaygınlaşması."

"HAYATIN NERESİNDE OLURSA OL, KENDİNİ HATIRLA"

Pembe Ayna’nın bu yıl farklı karşılaşma noktalarına uzanan yolculuğu, kampanya için hazırlanan CGI filmiyle dijital dünyada da görünür olacak. Filmde Pembe Ayna; havalimanları, kültür-sanat mekanları, spor alanları ve şehrin farklı noktalarında günlük hayatın akışı içinde belirerek kadınların karşısına çıkacak. Gerçek hayat ile dijital dünyayı buluşturan film, Pembe Ayna’nın “hayatın neresinde olursan ol, kendini hatırla” mesajını görünür kılacak.

CGI filmiyle Pembe Ayna’nın fiziksel olarak yer aldığı noktaların ötesinde çok daha geniş bir kitleye ulaşılması ve kadınların günlük hayatın temposu içinde kendileri için ayırmaları gereken zamanı yeniden hatırlamaları amaçlanıyor.

PEMBE AYNA’NIN EKİM AYI DURAKLARI

Pembe Ayna, Ekim ayı boyunca Memorial hastanelerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerindeki havalimanları, kültür-sanat mekanları, spor ve yaşam alanlarında ziyaretçilerle buluşacak.

Memorial Sağlık Grubu

1-11 Ekim Memorial Ankara Hastanesi

1-10 Ekim Memorial Antalya Hastanesi

1-12 Ekim Memorial Ataşehir Hastanesi

1-31 Ekim Memorial Bahçelievler Hastanesi

1- 7 Ekim Memorial Bodrum Hastanesi

15-30 Ekim Memorial Dicle Hastanesi

1-14 Ekim Memorial Diyarbakır Hastanesi

1-31 Ekim Memorial Göztepe Hastanesi

1-31 Ekim Memorial Kayseri Hastanesi

1-12 Ekim Memorial Şişli Hastanesi

10- 20 Ekim Medstar Antalya Hastanesi

20-30 Ekim Medstar Topçular Hastanesi

1-9 Ekim Memorial Genel Müdürlük

Havalimanları

1-11 Ekim İstanbul Havalimanı - EVE

12-20 Ekim Ankara Esenboğa Havalimanı

Kültür Sanat Mekanları

13-19 Ekim Beşiktaş Kültür Merkezi

10-14 Ekim UNIQ İstanbul

15 - 16 - 17 Ekim VW Arena

20-31 Ekim Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Alışveriş Merkezleri

13-20 Ekim Metropol AVM

20-31 Ekim EVE Kadıköy

12- 20 Ekim EVE İstiklal Caddesi

20-31 English Home Vadi İstanbul

20 Ekim - 31 Ekim English Home Viaport

19- 25 Ekim Midtown AVM

Spor Alanları