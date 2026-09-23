Prize sokulan anahtar öldürüyordu

Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, bir ailenin tatil sırasında yaşadığı elektrik kazası üzerinden çocukların güvenliği için alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

ANI DEFTERİNİN ANAHTARINI PRİZE SOKTU

Dr. Uçan, başka bir şehirden tatil için gelen bir ailenin daireye yerleştiğini, anne, baba ve iki kız kardeşiyle evde bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğun, üst kattaki prize ablasının anı defterine ait anahtarı soktuğunu anlattı.

O sırada kaçak akım rölesinin devreye girdiğini belirten Dr. Uçan, annesinin yukarı çıktığında çocuğu yerde bulduğunu ve prizden duman çıktığını gördüğünü, ailenin, çocuğu hemen en yakın devlet hastanesinin acil servisine götürdüğünü dile getirdi.

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24 SAAT GÖZLEM ALTINDA TUTULDU

Hastanede çocuğa kan ve idrar tahlilleri yapıldığını, EKG çekildiğini ve serum verildiğini kaydeden Uçan, birden fazla hekimin değerlendirmesinin ardından çocuğun 24 saat gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, yapılan incelemelerde herhangi bir sorun saptanmaması üzerine çocuğun taburcu edildiğini aktararak, ailenin sağlık çalışanlarına gösterdikleri özen nedeniyle minnet duyduğunu dile getirdi.

GİDİLEN HER MEKANDA PRİZ GÜVENLİĞİ KONTROL EDİLMELİ

Yaşanan olaydan çıkarılması gereken en önemli dersin, çocukların bulunduğu ortamlardaki tehlikeleri önceden fark etmek olduğunu vurgulayan Dr. Uçan, “Ufak çocuğunuz varsa her gittiğiniz mekânda priz kapaklarının olmasına dikkat etmeniz gerekiyor” uyarısında bulundu.

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Uçan, prizlerde çocukların erişimine karşı koruyucu önlemler alınmasının önemine işaret ederek, ailelerin tatil için gittikleri evlerde de bu konuya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

"İKİNCİL ÖNLEM BİR HAYATI KURTARDI"

Olayda kaçak akım rölesinin devreye girmesinin önemini vurgulayan Dr. Uçan, “Her bulunduğunuz mekânda kaçak akım rölesi bulunmasını sağlayınız. Burada ikincil önlem bir hayatı kurtardı” diye konuştu.

Güvenlik bilincinin günlük yaşamın bir parçası olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, sözlerini “Risk değerlendirmesini hayatımızın her dakikasında yapmalıyız” çağrısıyla tamamladı.