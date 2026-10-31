Sağlık Bakanı Memişoğlu, hastalıkları tedavi etmenin yanında sağlığı korumayı vurguladı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen "2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri Töreni"ne katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında son çeyrek asırda büyük gelişim kaydettiğini belirten Memişoğlu, yerli sağlık teknolojilerinden yeni hastane yatırımlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "1.500'ü aşkın hastanemiz ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla bugün sağlıkta dünyanın en üst ligindeyiz" dedi.

Şehir hastanelerine ilişkin son durumu da paylaşan Memişoğlu, 28 şehir hastanesinin hizmete alındığını, 11 şehir hastanesinin inşaatının, 11'inin ise proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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"GELECEĞİN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE TÜRKİYE'NİN İMZASI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık altyapısını bilim, teknoloji ve üretimle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Memişoğlu, "Geleceğin sağlık teknolojilerinde artık Türkiye'nin imzası olacak" ifadelerini kullandı.

"Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle sağlık sanayisini Türkiye'nin öncü sektörlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını anlatan Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarının ise 16 ülkeye ihraç edildiğini açıkladı.

Yerli röntgen cihazları ve yoğun bakım monitörlerinin hastanelerde yaygınlaştırıldığını belirten Memişoğlu, "İnşallah iki yılın sonunda her parçası yerli olacak ultrason cihazlarımızı bu topraklarda üreteceğiz" dedi.

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Bakan Memişoğlu, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın geliştirdiği, beyin tümörlerinin tedavisinde umut vadeden ilacın klinik araştırmalarını Türkiye'de yapmayı hedeflediklerini de söyledi.

"GELİN BAŞIMIZA İCAT ÇIKARTIN"

Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde önemli bir üretim kapasitesine ulaştığını belirten Memişoğlu, yalnızca üç ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesinin yerli imkanlarla geliştirildiğini ifade etti.

GÖKBEY ambulans helikopterine de değinen Memişoğlu, hedeflerinin Türkiye'nin kendi tıbbi cihazını, ilacını ve aşısını geliştirmesi olduğunu söyledi.

Sağlık teknolojilerinde yeni fikirleri desteklemek istediklerini vurgulayan Memişoğlu, gençlere ve araştırmacılara şu çağrıda bulundu:

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"Hani eskiler 'Başımıza icat çıkartma' derlerdi ya. Biz diyoruz ki: 'Gelin başımıza icat çıkartın.' Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yeni başarı hikayelerini birlikte yazalım."

Sağlık alanında yeni fikri olan herkesi uretensaglik.gov.tr adresine davet eden Memişoğlu, geliştirilen her teknolojinin ve yeni tedavi yönteminin insanlığa katkı sağlayacağını belirtti.

"BİZ HASTALIK DEĞİL, SAĞLIK BAKANLIĞIYIZ"

Sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yalnızca hastalandıklarında değil, sağlıklarını korumak amacıyla da yararlanmalarını istediklerini söyledi.

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Memişoğlu, "Çünkü bizim işimiz sadece hastalıkları tedavi etmek değil, sağlığı korumaktır. Biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız" dedi.

Obezite, hareketsizlik ve tütün kullanımıyla mücadele ettiklerini belirten Memişoğlu, özellikle çocukları ve gençleri tütün ürünlerinden uzak tutmak için bu ürünlerin görünürlüğünü azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Memişoğlu, "Unutmayalım sağlık insanın en büyük zenginliğidir. Bu zenginliği korumak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.