Sağlık Bakanlığından okula dönüşte ailelere öneriler

Bakanlıktan, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukların okula uyum sürecinde ailelere rehberlik etmek amacıyla yapılan yazılı açıklamada, yaz tatilinin ardından okula dönüş sürecinin, çocuklar ve gençler için çeşitli uyum sorunlarını beraberinde getirebildiği belirtildi.

Tatilin ardından uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabildiği ifade edilen açıklamada, bu süreçte çocukların ve gençlerin yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarının yanı sıra ruh sağlıklarının gözetilmesinin önem taşıdığı aktarıldı.

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EKRAN KULLANIMI DENGELENMELİ

Açıklamada, "Okula adaptasyon sürecinde ekran kullanımı günlük yaşamı aksatmayacak şekilde sınırlandırılmalı ve kurallar aile içerisinde belirlenmelidir. Ekran kullanımının azaltılması sürecinde tüm kuralların aynı anda uygulanması yerine kademeli bir yaklaşım benimsenmeli ve aşırı sınırlayıcı olunmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ekran kullanımının azaltılmasıyla birlikte çocukların spor, müzik, sanat ve hobi gibi farklı etkinliklere yönlendirilmesinin, ekran dışında geçirdikleri zamanın artırılmasına katkı sağladığı belirtilen açıklamada, yemek sırasında ve birlikte vakit geçirilen diğer zamanlarda ekran kullanımına yer verilmemesinin, uykudan en az 30 ila 60 dakika önce ekran kullanımının sonlandırılmasının ve ekranların yatak odasından çıkarılmasının da günlük düzenin oluşturulması açısından önem taşıdığı bildirildi.

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OKULA BAŞLAMA SÜRECİNDE AYRILIK KAYGISI DİKKATE ALINMALI

Açıklamada, okula başlamanın, özellikle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için önemli bir geçiş dönemi olduğuna dikkat çekilirken, çocukların aile ortamından çıkarak düzenli ve kurallı bir yapıya geçmelerinin ayrılık kaygısı ve uyum sorunlarına neden olabildiği, uyum sürecinde çocukların yaşadığı duyguların anlaşılması, kabul edilmesi ve desteklenmesinin önem taşıdığı dile getirildi.

Okul hayatına yeni başlayacak çocukların zihninde okulun keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı olduğuna ilişkin olumlu bir fikrin oluşmasının, okula uyum sürecini kolaylaştırdığı ve bu nedenle ebeveynlerin çocuklara okuldan söz ederken olumlu ifadeler kullanması gerektiği aktarıldı.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Okulda çocukların hoşuna gidecek etkinliklerin yapıldığı, oyunlar oynandığı ve yeni arkadaşlar edinilebildiği vurgulanmalıdır. Çocukların okula ilişkin sorularının sabırla yanıtlanması, okulda karşılaşacakları günlük düzen hakkında önceden bilgilendirilmeleri gerekir. Ailelerin öğretmen ve okul yönetimi ile işbirliği içerisinde olması, öğretmenler tarafından açıklanan programa ve uygulama çizelgesine uyum sağlaması önem taşımaktadır. Okula dönüş sürecinde çocukların yaşadığı kaygı ve diğer duyguların anlaşılması, duygularını paylaşmalarına fırsat verilmesi önemlidir. Çocuklar sınıflarındaki veya çevrelerindeki diğer çocuklarla kıyaslanmamalı, özgüvenlerine zarar verebilecek ifadelerden özellikle kaçınılmalıdır."