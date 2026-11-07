SGK, lösemili çocukların tedavisi için 7 ayda 7,4 milyar lira ödedi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), lösemili çocukların sağlık harcamalarına yönelik sağlanan desteğin ayrıntılarını paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının ilk 7 ayında lösemili çocukların tetkik, tahlil, tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz giderleri için toplam 7 milyar 431 milyon liralık finansman sağlandı.

EN BÜYÜK PAY TETKİK VE TEDAVİ GİDERLERİNE

SGK'nin açıkladığı verilere göre, yılın ilk 7 ayında lösemili çocukların tetkik ve tedavi giderleri için 4 milyar 209 milyon lira ödeme yapıldı.

Aynı dönemde ilaç giderleri için 3 milyar 204 milyon lira, tedavide kullanılan tıbbi cihazlar için ise 18 milyon lira harcandı. Böylece kurumun lösemili çocuklara yönelik toplam sağlık harcaması 7 milyar 431 milyon liraya ulaştı.

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112 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

SGK, lösemili çocukların tedavi süreçlerinde kullanılan 112 ilacın da geri ödeme kapsamında karşılandığını bildirdi.

Kurum, lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerine yönelik finansman desteğini sürdürdüğünü belirtti.