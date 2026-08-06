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        Haberler Sağlık Sosyal medyada önerilen vitaminlere karşı bilinç şart

        Sosyal medyada önerilen vitaminlere karşı bilinç şart

        Uzmanlar, sosyal medya ve internet yönlendirmeleriyle bilinçsizce tüketilen takviye edici gıdaların sağlık üzerindeki risklerine dikkat çekerek, doğru ürün kullanımının ancak hekim ve eczacı kontrolünde tahliller eşliğinde mümkün olabileceğini vurguluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 17:53 Güncelleme:
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        Sosyal medyada önerilen vitaminlere karşı bilinç şart

        İlaç firmasında Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Ülke Grubu Başkanlığı görevini üstlenen Dr. Onur Yaprak, sağlık sektöründeki güncel trendleri, tüketici alışkanlıklarını, bilinçsiz vitamin kullanımını ve yapay zekanın geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

        Kazakistan'dan Moğolistan'a, Gürcistan'dan Tacikistan'a kadar toplam 11 ülkeyi ve yaklaşık 200 milyonluk bir nüfusu kapsayan dev bir coğrafyaya liderlik eden Dr. Yaprak, insan hayatına değer katan projelere odaklandıklarını belirtti.

        RASTGELE VİTAMİN KULLANIMINA DİKKAT!

        Toplumda giderek yaygınlaşan bilinçsiz gıda takviyesi kullanımı, sektörün üzerinde durduğu en önemli konuların başında yer alıyor. Dr. Onur Yaprak, internet veya sosyal medya yönlendirmeleriyle bilinçsizce ürün alımının arttığına dikkat çekerek, Türkiye'nin aslında sağlık hizmetlerine erişim konusunda dünyanın avantajlı ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

        Pazarın en dinamik kollarından biri olan gıda takviyeleri, son 5 yılda toplam pazar içerisindeki payını yüzde 17’den yüzde 24’e yükseltti.

        TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 45 MİLYON KİŞİ GIDA TAKVİYESİ KULLANIYOR

        Dr. Yaprak, "Bugün Türkiye'de yaklaşık 45 milyon kişinin düzenli olarak gıda takviyesi kullandığı tahmin ediliyor" diye konuştu.

        Dr. Yaprak, Türkiye'de bir kişinin senede gördüğü doktor sayısı 11 iken, bu rakam Fransa'da 6, Almanya'da 5 ve Amerika'da yalnızca 4 civarında olduğunu belirtti.

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        HER 4.500 KİŞİYE BİR ECZANE DÜŞÜYOR

        Yaprak, "Yaklaşık 30 bin eczane bulunan Türkiye'de her 4.500 kişiye bir eczane düşüyor. Bu oran gelişmiş toplulukların neredeyse iki katına denk geliyor" ifadelerini kullandı.

        Temel amaçlarının halkı bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Dr. Yaprak, gıda takviyelerinin rastgele tüketilmesi yerine, uzman yönlendirmeleri ve tahliller eşliğinde alınmasının toplumsal sağlık açısından çok daha değerli olduğunun altını çizdi.

        Yaprak, İstanbul, İzmir ve Ankara'da 445.000 kişiye ulaşan "Sağlık Okuryazarlığı Sergisi" ve okullarda hayata geçirilen "Teneffüste Sağlık" projeleriyle çocukluktan itibaren doğru bilincin oluşturulması hedeflendiğini söyledi.

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