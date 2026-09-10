Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sürekli yorgunluk ve beyin sisi folat eksikliğinin işareti olabilir

        Sürekli yorgunluk ve beyin sisi folat eksikliğinin işareti olabilir

        Son dönemde geçmeyen yorgunluk, baş ağrısı, unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğünün altında sadece uykusuzluk ya da stres yatmayabilir. Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, vücudun kendi üretemediği bir vitamin olan folatın eksikliğinin de vücutta pek çok sorunu tetkileyebileyeceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 14:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yorgunluk ve beyin sisi folat eksikliğinin işareti mi?

        Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, folatın vücut için önemli vitaminlerden biri olduğunu belirterek, özellikle uzun süren yorgunluk ve kansızlık belirtilerinde beslenme düzeninin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

        "DNA YAPIMINDA VE KAN HÜCRELERİNİN OLUŞUMUNDA GÖREV ALIYOR"

        Folatın diğer adıyla B9 vitaminin vücudun DNA üretimi ve onarımı ile hücre bölünmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Yılmaz, “Folat aynı zamanda dokulara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretimine katkı sağlar. Vücut folatı kendisi üretemediği için bu vitaminin besinlerle alınması gerekiyor. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, lahana, brokoli, baklagiller, bezelye, kuruyemişler ve turunçgiller folat açısından zengin besinler arasında yer alır. Zenginleştirilmiş ekmek ve tahıl ürünlerinde ise folik asit adı verilen sentetik B9 vitamini bulunabilir” dedi.

        REKLAM

        "EKSİKLİĞİ KANSIZLIĞA YOL AÇABİLİYOR"

        Folatın yetersiz alınmasının kırmızı kan hücrelerinin üretimini olumsuz etkileyerek megaloblastik anemiye neden olabildiğine değinen Uzm. Dyt. Yılmaz, “Bu durumda kişide belirgin yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, baş ağrısı ve iştahsızlık gibi şikâyetler ortaya çıkabiliyor. Folat eksikliğinde ağız içinde yaralar, dilde kızarıklık ve hassasiyet, çarpıntı, unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve “beyin sisi” olarak tanımlanan zihinsel bulanıklık da görülebiliyor. Folat eksikliğinde görülebilen belirtiler, günlük yaşamda stres veya yoğunlukla ilişkilendirilebildiği için gözden kaçabilir. Özellikle uzun süren yorgunluk ve kansızlık belirtilerinde kişinin beslenme alışkanlıkları değerlendirilmeli ve gerekli durumlarda kan değerleri kontrol edilmelidir” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "SPERM KALİTESİNİ DE ETKİLER"

        Folatın, gebelik döneminde de ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, “Gebelikten önce ve gebeliğin erken dönemlerinde yeterli folik asit alınması, bebeğin beyin ve omuriliğinin geliştiği nöral tüpün sağlıklı oluşmasına katkı sağlıyor. Yetersiz folik asit alımı, spina bifida ve anensefali gibi nöral tüp defektleriyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle gebelik planlayan kadınların folik asit gereksinimlerini doktor ve diyetisyen önerisi doğrultusunda değerlendirmeleri önem taşıyor. Folat yalnızca gebelik döneminde kadınlar için önemli değil. Erkeklerde de sperm üretiminde rol oynuyor. Yeterli folat düzeyinin sperm hücrelerinin DNA bütünlüğünün korunmasına katkı sağladığı, düşük folat düzeylerinin ise sperm kalitesi ve hareketliliği açısından olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilebildiği belirtiliyor” dedi.

        REKLAM

        "YOĞUN ADET GÖREN KADINLAR DİKKAT ETMELİ"

        Özellikle yoğun adet kanaması yaşayan kadınlarda demir eksikliği ve kansızlık riski artabildiğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Yılmaz, “Folat ise kırmızı kan hücrelerinin üretiminde görev aldığı için bu kişilerde yeterli ve dengeli beslenmenin önemi daha da artıyor. İleri yaşlarda da yetersiz ve dengesiz beslenme, bazı vitamin ve mineral eksikliklerinin görülme riskini artırabiliyor. Alkol tüketimi de folatın emilimini ve vücutta kullanılmasını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle özellikle ileri yaştaki bireylerde, uzun süren halsizlik, unutkanlık veya iştahsızlık gibi belirtiler yalnızca yaşlanmanın doğal sonucu olarak değerlendirilmemeli. Folat eksikliğinden korunmanın en önemli yollarından biri çeşitli ve dengeli bir beslenme düzenidir. Ancak vitamin takviyeleri gelişigüzel kullanılmamalı, kişinin beslenme durumu ve kan değerleri değerlendirilerek uzman önerisiyle planlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

        Folat zengini ürünleri alışverişinize ekleyin. ‘Folat bakımından zengin besinleri günlük alışveriş listesine eklemek, yeterli alımı sağlamak için etkili bir yöntemdir’ diyen Yılmaz, “Ispanak, pazı, roka, semizotu folattan zengindir. Çiğ veya buharda kısa süre pişirilmiş olarak tüketildiğinde folat miktarı korunur. Bunun yanında kuşkonmaz, brokoli folatın yanı sıra lif ve C vitamini içerir; buharda pişirme folat kaybını azaltır. Portakal ve avokado da folat eksikliğine iyi gelir. Orta boy avokado yaklaşık 121 mcg DFE, portakal ise 29 mcg DFE sağlar. Yeşil ya da kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, börülce protein, lif ve folat açısından zengin kaynaklardır. Ayrıca yfıstığı, ay çekirdeği: 30 gram yer fıstığı yaklaşık 64 mcg DFE sağlar. Fındık da folat ile birlikte sağlıklı yağlar ve E vitamini sunar” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "FAZLASI DA ZARARLI OLABİLİR"

        "Folat vücut için gerekli bir vitamin olsa da takviyelerin kontrolsüz kullanılmamalıdır" diyen Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, “Özellikle yüksek doz folik asit kullanımının bazı durumlarda istenmeyen etkilere yol açabileceği ve B12 eksikliğinin belirti ve bulgularını maskeleyebileceği unutulmamalıdır. Sürekli yorgunluk, baş ağrısı, nefes darlığı, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü veya ağız yaraları gibi şikâyetleri bulunan kişilerin kendi kendine vitamin takviyesi başlamak yerine bir sağlık profesyoneline başvurmaları ve gerekli değerlendirmeleri yaptırmaları gerekir” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beyin sisi
        #haberler
        #folat eksikliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Maltepe'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        Maltepe'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!
        18 yıllık hasret sona eriyor!
        18 yıllık hasret sona eriyor!
        Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast planı engellendi: 19 şüpheli tutuklandı
        Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast planı engellendi: 19 şüpheli tutuklandı
        Mezarlıkta katledilen Gamze'nin ölüm mesajı ortaya çıktı!
        Mezarlıkta katledilen Gamze'nin ölüm mesajı ortaya çıktı!
        “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz”
        “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz”
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!
        Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!
        Netanyahu'dan Haaretz'e dava
        Netanyahu'dan Haaretz'e dava
        Ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar destek
        Ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar destek
        Rotasyon zamanı!
        Rotasyon zamanı!
        Akran zorbalığı çocukları estetik ameliyatlara yönlendiriyor
        Akran zorbalığı çocukları estetik ameliyatlara yönlendiriyor
        Kelepçesi çıkarıldı, cenazeye koştu
        Kelepçesi çıkarıldı, cenazeye koştu
        Lizbon'da skandal VAR!
        Lizbon'da skandal VAR!
        Külhöyük'te 4 bin yıllık sürpriz!
        Külhöyük'te 4 bin yıllık sürpriz!
        "İkinci baharımı yaşıyorum"
        "İkinci baharımı yaşıyorum"
        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası
        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası