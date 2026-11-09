"Temizlik görevlisi, özel hastanede ameliyatlara girdi" iddiası

İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre iddialara yönelik soruşturma başlatıldı. Başhekim Cenap Damcı ise adı geçen kişinin hastanede çalışmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

S.T’nin “asistan doktor ve ameliyat hemşiresi sıfatıyla” ameliyathaneye sokulduğu ileri sürüldü. S.T'nin kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum, ortopedi ve üroloji branşlarındaki ameliyatlarda hastalara doğrudan cerrahi müdahalede bulunduğunu iddia eden Aydın, bu iddialara ilişkin fotoğraf ve video kayıtlarının elinde bulunduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA AMELİYAT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

S.T’nin ameliyatlara katıldığı ve hasta üzerinde işlem yaptığı kendi sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda, hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. K.A’nın yayımladığı videolarda ve hastanenin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda görüldü.

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Aydın, CİMER başvurusunda, ameliyat defterleri ve hasta dosyalarında S.T’nin adının gizlendiğini, yerine yetkili hemşire ve sağlık personelinin isimlerinin yazıldığını da ileri sürdü. Bu yolla evrakta sahtecilik yapıldığını iddia eden Aydın, kayıtların incelenmesini istedi.

Söz konusu uygulamaların hastane yönetiminin bilgisi ve talimatıyla sürdürüldüğünü öne süren Aydın, duruma karşı çıkan veya uygulamaları sorgulayan doktor ve sağlık çalışanlarına mobbing uygulandığını ve işten çıkarmalar yaşandığını da iddia etti.

GEÇMİŞ AMELİYATLARIN İNCELENMESİ TALEBİ

Aydın, yetkisiz personelin katıldığını iddia ettiği ameliyatların geriye dönük taranmasını; bu süreçte meydana gelen hasta ölümleri, kalıcı organ hasarları, felç, sakatlık ve ameliyat sonrası komplikasyonların incelenmesini talep etti.

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Hastanenin faaliyetlerinin durdurulması ve ruhsatının iptal edilerek kapatılmasını da isteyen Aydın, hastane yönetimi, mesul müdür, ilgili doktorlar ve S.T. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve Sağlık Bakanlığı müfettişlerince soruşturma başlatılmasını istedi.

İDDİALARA YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, iddialara yönelik soruşturma başlatıldı. Hastane Başhekimi Cenap Damcı ise iddiaları yalanlayarak hastanede S.T. isimli bir personellerinin bulunmadığını savundu.