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        Haberler Sağlık Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,5 yıl

        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,5 yıl

        Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:38 Güncelleme:
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        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2023-2025" istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre, 2022-2024 döneminde 78,1 yıl olarak hesaplanmıştı.

        DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ ERKEKLERDE 75,9, KADINLARDA 81,1 YIL

        Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl oldu.

        Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,7 yıl olurken, bu süre erkekler için 62,1 yıl, kadınlar için 67,3 yıl olarak hesaplandı.

        Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 50,3 yıl olan kalan yaşam süresi erkeklerde 47,8 yıl, kadınlarda 52,7 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıl olarak kayıtlara geçti.

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        Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 31,3 yıl olurken, bu süre erkeklerde 29 yıl, kadınlarda 33,4 yıl olarak tespit edildi.

        Türkiye'de 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,4 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,7 yılı, kadınlarda 20 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

        EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ UZADI

        Türkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde, bu düzey yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyiyle birlikte beklenen yaşam süresinin arttığı tespit edildi.

        Cinsiyet özelinde eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında, hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı kayıtlara geçti. Yaşı 30 olan erkekler için ortaöğretim altı eğitim seviyesiyle yükseköğretim eğitim seviyelerinde beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl iken, kadınlar için bu farkın 4,6 yıl olduğu görüldü.

        DOĞUŞTA SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ 58 OLDU

        "Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı" olarak tanımlanan "sağlıklı yaşam süresi" doğuşta 58 yıl olarak kayıtlara geçti.

        Bu süre erkeklerde 59,1 yıl, kadınlarda 56,9 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu görüldü.

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