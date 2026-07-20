Türkiye’ye obezite cerrahisi için geldi, tek operasyonda 5 farklı ameliyat geçirdi

Yaklaşık 10 yıl önce ABD’de mide kelepçesi operasyonu geçiren ancak beklenen sonucu alamayan ve beslenme sorunları yaşayan 59 yaşındaki Amerikalı Amy Malia Corkill’de, obeziteye bağlı bazı hastalıklar gelişti. Geçen yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle koroner stent takılan, tansiyon ve kolesterol hastalıkları da bulunan Corkill, yüksek riskli hasta grubunda yer alması nedeniyle obezite cerrahisi olmaya karar verdi. Alanında uzman bir ekip tarafından değerlendirilmek üzere Türkiye’ye gelen Corkill'de hastanede yapılan tetkiklerde beklenmedik sonuçlar tespit edildi. Yapılan görüntülemelerde sağ over (yumurtalık) kaynaklı yaklaşık 30 cm büyüklüğünde dev bir kitle tespit edildi. İleri tetkik ve incelemeler sırasında ayrıca safra kesesi kanalına yerleşmiş yaklaşık 2,5 santimetrelik taş ve buna bağlı gelişen enfeksiyon da belirlendi.

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AYNI ANDA BEŞ FARKLI AMELİYAT

Başlangıçta mide revizyon ameliyatı planlanan hastanın tedavi süreci, ilgili uzmanların bir araya gelmesiyle değerlendirildi ve hastaya aynı seansta beş farklı cerrahi müdahale uygulanmasına karar verildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Korkmaz tarafından gerçekleştirilen operasyonda karın içindeki dev kitlenin çıkarılması, enfekte safra kesesinin taşla birlikte alınması, daha önce takılan mide kelepçesinin çıkarılması, tüp mide ameliyatı yapılması ve ameliyat sırasında tespit edilen mide fıtığının onarılması işlemleri gerçekleştirildi. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda toplam dört küçük kesi kullanıldı. Operasyonun ilk aşamasında yaklaşık 30 cm büyüklüğündeki kistin sıvı içeriği kontrollü şekilde boşaltılarak karın dışına alındı. Toplam 9 litre kist sıvısı güvenli şekilde tahliye edildi, ardından kist de kapalı yöntemle çıkarıldı. Daha sonra karaciğer ve mideye aşırı yapışık halde bulunan mide kelepçesi çıkarılarak tüp mide ameliyatı gerçekleştirildi ve mide fıtığı da kapalı yöntemle dikilerek cerrahi olarak tedavi edildi. Operasyonun son aşamasında ise safra kesesi içerisindeki kanala oturmuş 2,5 cm’lik taş ve enfekte sıvı temizlenerek safra kesesi alındı.

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"HASTAMIZ İÇİN DE BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Korkmaz, "Hastamız 10 yıl önce Amerika’da kilo vermek amaçlı bir ameliyat olmuştu. Başarıya ulaşamayınca bundan bir yıl önce yüksek kiloya bağlı bir kalp krizi geçirmiş ve kendisine stent takılmış. Kardiyoloji doktorları tarafından bir an önce artık bu kilo problemini çözmesi gerektiği, aksi takdirde mevcut hastalıklarının daha da şiddetleneceği söylenmiş. Tansiyon hastalığı, kalp hastalıkları, şeker hastalığı gibi birden fazla hastalığı olan bir hastamızdı" dedi.

Dr. Korkmaz, "Hastamız için de bizim için de sürpriz oldu çünkü kendisinin bu ekstra hastalıklarından da haberi yoktu. Ekiplerimiz gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra hastamızı kapalı yöntemle, sadece 4 delikle bu dev karın kist, kitle dediğimiz ameliyatını da aynı anda safra kesesiyle birlikte yapabileceğimizi paylaştık. Defalarca ameliyat olmak yerine, açık bir kesiyle, büyük bir kesiyle ameliyat olmak yerine aynı seferde, aynı ameliyatla, tek seferde 4 delikle sadece bu ameliyatları yapabileceğimize mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

KARNINDAN BASKETBOL TOPU BÜYÜKLÜĞÜNDE KİTLE ÇIKARILDI

Hastanın karnından neredeyse bir basketbol topu büyüklüğünde olan kitlenin çıkarıldığını belirten Dr. Korkmaz, "Önce o kisti ameliyat ile aldık. Kisti tamamen ayırdıktan sonra kapalı yöntemle içerisindeki sıvıyı boşalttık. Kitle içerisinden 9 litre sıvı çıktı. Daha sonra safra kesesi ameliyatına geçtik. Çok iltihaplıydı, karaciğer yatağına yapışmıştı. Ve kilodan dolayı o ağrıları hissetmiyor bile çünkü kullandığı birden fazla ağrı kesici ilaçları olan bir hastamızdı. Hatta şunu sonradan bize itiraf etti, doktor doktor ağrı kesici için geziyordum ağrılarım olduğu için ama maalesef tanı almamış bir hastaydım dedi. Safra kesesi ameliyatını da kapalı yöntemle ve taşıyla birlikte alabildik. Üçüncü sırada ise bize asıl ilk başvuru nedeniyle geldiği mide ameliyatına geçtik. 10 yıl önce kendisine mide kelepçesi işlemi yapılmış. Mideye ve karaciğere yapışık durumdaydı, maalesef kötü bir durumdaydı. Kelepçeyi kontrollü ve güvenli bir şekilde önce mideden ayırdık, daha sonra midesine küçültme ameliyatı yaptık. Bu esnada beşinci ameliyat da gerçekleşmiş oldu çünkü hastamızın mide fıtığını da gördük. Bu nedenle aynı anda onun da tedavisini yaparak yaklaşık 4 saat süren bir operasyonla 5 hastalığından kurtarabildik. Kendisine ömrünün geri kalanında sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz" şeklinde konuştu

İSTANBUL'A TEK BAŞINA GELDİ

Ameliyat sonrası hastanın durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Dr. Korkmaz şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 gün geçmesine rağmen hastamız kendisi yürüyebiliyor, suyunu içebiliyor, kendi başına lavabosuna gidebiliyor. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim, hastamız buraya refakatçisiz, tek başına geldi. 4 saatlik ameliyattan sonra geçirdiği 5 ameliyattan sonra şu an kendi ihtiyaçlarını kendi görebilecek durumda. Biz normalde daha erken gönderebilirdik kendisini ama 5 tane ameliyat birden olduğu için 1-2 gün daha fazla yatırıp iyice tüm kontrollerini sağladıktan sonra ülkesine göndereceğiz."

"İLK DUYDUĞUMDA ŞOK GEÇİRDİM"

Yaşadıklarını anlatan 59 yaşındaki Amy Malia Corkill ise ilk başta Amerika’da yaşadığını sonrasında emeklilik için Arnavutluk’a geldiğini dile getirdi. Emeklilik esnasında orada kilo vermeye çalıştığını söyleyen Corkill, "Her gün yürüdüğüm halde, bisiklet kullandığım halde herhangi hiçbir şekilde kilo verme olayım olmadı. Sonrasında operasyon geçirmeye karar verdim ve Türkiye’ye geldim. İlk duyduğumda çok ciddi bir şekilde şok geçirdim. Normalde bir operasyon için geldim, sonrasında midemde ve karnımda özellikle farklı farklı bir şeyler çıktı. Ondan sonra da operasyonum gayet başarılı bir şekilde tamamlandı" ifadelerine yer verdi.

"YENİ HAYATIMI HEYECANLA BEKLİYORUM"

Corkill, "12 Temmuz'da ameliyat oldum. Bugün ameliyatın üçüncü günü ve kendimi çok iyi hissediyorum. Gelecek hayatım daha başarılı, daha güzel olacak ve emekliliğimi daha güzel bir şekilde geçireceğimi düşünüyorum. Çok mutluyum, zaten hocamıza bir arkadaşım referans oldu o şekilde geldim yanına. O da aynı şekilde hocamıza ameliyat olmuştu. Şu an gayet mutluyum ve yeni hayatımı heyecanla bekliyorum" dedi.