Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, trafikte yaşanan yol tartışması, dün öğle saatlerinde Fatih'in Derviş Ali Mahallesi Dilmaç Sokağı'nda gerçekleşti. Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filasyon ekibinden 2 sağlık çalışanını taşıyan otomobil ile İ.K. yönetimindeki araç dar sokakta karşı karşıya geldi. Yol verme konusunda anlaşamayan sürücüler arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, İ.K.'nin, sağlık çalışanlarını taşıyan aracın şoförün saldırması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Doktorlarında müdahil olduğu kavgada taraflar birbirini darbetti. Kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Darp raporu alan taraflar, polis merkezinde birbirlerinden şikâyetçi oldu.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Habertürk'e konuşan doktorlardan A.I., olayı şöyle anlattı:

"Filasyon ekibi olarak Fatih'te bir sokağa girdiğimiz esnada karşı taraftan gelen bir araç olunca bizim şoför durmak zorunda kaldı. Kendilerinin geçemeyeceğini söyleyen şoför, karşıdan gelen aracın yol vermesi gerektiğini belirtti. Durumu karşı tarafa izah etti. Ne konuştular tam duymadım ama bir anda karşı taraf bizim şoför arkadaşa saldırmaya başladı. Tabii ki bizim şoför hiç karşılık vermedi. Ona rağmen bizim aracın dikiz aynısını kırdı. Bende araçtan indim karşı tarafın aracının plakasını kayıt altına aldım polise vermek için. Şahıs tekrar geri dönüp bizim şoför arkadaşa tekrar saldırmaya başladı. Ben artık mecburen olaya müdahale etmek zorunda kaldım. Araya girince birbirimizi darp etmeye başladık. Sonrasında polis arkadaşlar ve ambulans geldi. Darp raporu aldık. Şikâyetçi olduk."

Taraflardan diğer aracın şoförü İ.K.'nin de ilk önce doktor A.I.nın kendisine yumruk attığını ondan dolayı kavga çıktığını iddia etti. Kendisi de sağlıkçılardan şikayetçi oldu.