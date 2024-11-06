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        Haberler Sağlık Sağlıklı beyin için 6 altın kural! | Sağlık Haberleri

        Sağlıklı beyin için 6 altın kural!

        Basit ama etkili önlemlerle beyin fonksiyonunu önemli ölçüde artırmanın ve beyin sağlığını korumanın mümkün olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, beyin fonksiyonlarının her yaşta sağlıklı kalmasını sağlayacak 6 etkili önlemi anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:51
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        Son yıllarda gençlerin de giderek daha fazla unutkanlık ve konsantrasyon sorunu şikayetleriyle başvurduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, "Modern çağda özellikle çok daha yoğun yaşanan kronik stres, sağlıksız beslenme, uyku eksikliği, hareketsizlik ve sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıklar zihinsel yorgunluğa ve bilişsel gerilemeye neden olabiliyor. Bu nedenle yaşamın erken dönemlerinden itibaren önlem almak, sağlıklı alışkanlıklar kazanmak büyük önem taşıyor. Bazı basit ama etkili önlemlerle beyin fonksiyonumuzu önemli ölçüde artırmak ve beyin sağlığımızı korumak mümkündür" dedi.

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        Nöroloji Uzmanı Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, beyin fonksiyonlarının her yaşta sağlıklı kalmasını sağlayacak 6 etkili önlemi anlattı.

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        Bağırsak sağlığınızı güçlendirin

        Yapılan araştırmalar bağırsak sağlığının beyin fonksiyonu üzerindeki önemli etkisini ortaya koyuyor. Bu nedenle; yoğurt, kefir, lahana turşusu vb probiyotik içeriği yüksek besinler ile sarımsak, soğan, pırasa ve muz gibi prebiyotik içeriği zengin besinleri mutlaka diyetinize ekleyin. Tam tahıllar, meyveler ve sebzeler gibi lif açısından zengin yiyecekler, yeşil çay, bitter çikolata ve kırmızı üzüm gibi polifenol içeriği yüksek besinler de bağırsak sağlığını destekleyerek bilişsel işlevi artıracağından beslenmenizde mutlaka yer verin.

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        Yeterli ve kaliteli uykuya özen gösterin

        Beyin sağlığı için 6-8 saatlik kaliteli bir uyku büyük önem taşıyor. Her gün aynı saatte uyumak için yatağa yatmak ve aynı saatte kalkmak, yatmadan en az bir saat önce telefon, tablet ve TV gibi ekranlardan uzak durmak, yatak odanızı karanlık, serin ve sessiz tutarak uyku getiren bir ortam yaratmak kaliteli uykuyu destekleyecektir. Bu uygulamaları günlük alışkanlığınız arasına katarak beyin sağlığınızı güçlendirmeye katkı sağlayabilirsiniz.

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        Omega-3 yağ asitlerine öncelik verin

        Omega-3 yağ asitleri beyin sağlığını korumada hayati rol oynarlar. Araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin yeni nöronların oluşumunu destekleyerek beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Bu temel yağ asitlerinden faydalanabilmek için somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu tüketebilirsiniz. Yeterince balık tüketmeyenler doktor önerisiyle, gerekli dozda ve ağır metallerden arındırılmış omega-3 yağ asidi içeren yüksek kaliteli takviyeleri kullanabilir.

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        Düzenli bilişsel egzersizler yapın

        Düzenli yapılacak bilişsel egzersizlerin zihinsel gerilemeyi yavaşlatıp hafızayı güçlendirdiğini ve beyin sağlığında kritik önem taşıdığını belirten Dr. Seda Koşak Kağanoğlu "Bulmaca çözmek, hafıza oyunlarına ağırlık vermek, kitap okumak, grup aktivitelerine katılmak ve yeni beceriler öğrenmek beynin yeni bağlantılar kurma ve yeni bilgilere uyum sağlama yeteneğini geliştirir. Beyin eğitimi uygulamaları olan dijital araçlar da, hafıza, dikkat ve problem çözme becerileri gibi bilişsel işlevin çeşitli yönlerini geliştirmek için tasarlanmıştır" dedi.

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        Bilişsel işlevleri artıran takviye kullanabilirsiniz ama...

        Bilişsel işlevi artırabilen maddeler olan nootropiklerin son yıllarda revaçta olduğunu belirten Dr. Kağanoğlu, "Bilişsel işlevi destekleyen, hafızayı güçlendiren, yorgunlukla mücadele etmeye, odaklanmaya ve stres altında zihinsel performansı iyileştirmeye yardımcı olan nootropikler mutlaka doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Hekiminizle karar verdiğiniz bu takviyeler beyin sağlığını güçlendirmeye katkı sağlayabili Mevcut ilaç kullanımlarınız varsa ilaç etkileşimlerini göz önünde bulundurmak her zaman çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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