Şahan Gökbakar'ın yeni filminin açılış gişesi gündem oldu

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Erdal ile Ece'nin açılış gişesi gündem oldu. Nedeni ise Gökbakar'ın filmlerinin alışalgelmiş yüksek gişelerinden bir hayli farklı olması.

52.110 kişiyle açılan 'Erdal ile Ece'nin Şahan Gökbakar'ın gişe rekortmeni filmi 'Recep İvedik 5'in açılışından 31 kat daha az olması bir hayli şaşırttı.

Şahan Gökbakar filmlerinin gişeleri şöyle;