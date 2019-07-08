Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla Akdeniz'de tatile çıktı. Denizin keyfini çıkaran Gökbakar, tatilden görüntülerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gökbakar, kızı Ela'nın kendisine yemek yedirmeye çalıştığı anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Şahan Gökbakar'ın kızının kendi yemeğini babasına yedirmeye çalıştığı anlar gülümsetti. Yemeğini yemek istemeyen Ela, yemeğini babasına veriyor ve bitirmesini istiyor. Gökbakar'ın paylaşımı kısa sürede bir çok beğeni ve yorum aldı.

Gökbakar, videoya eşi Selin Gökbakar'ı etiketleyerek "Bitecek nedir ya? Senden öğrendi bu 'bitecek'leri karıcım" notu ile paylaştı.

Demet Akalın, Seren Serengil, Berkay Şahin gibi ünlü isimlerden "Maşallah" yorumu aldı.