Şahan Gökbakar...

Türk sinemasının izleyici ve hasılat rekortmeni.

Sinemaya 2006'da kardeşi Togan Gökbakar'ın ilk yönetmenlik çalışması olan gerilim - korku filmi 'Gen'de konuk oyuncu olarak başladı.

2008'de senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Recep İvedik', izleyici ve hasılat rekoru kırdı.

Seri haline getirdiği 'Recep İvedik'in her yeni filmiyle rekorunu yenileyerek 9 yılda izleyici sayısını 4.301.693 kişiden 7.437.050 kişiye, hasılatı ise 30.172.530 ₺'den 85.986.157 ₺'ye yükseltti.

Şahan Gökbakakar ile Togan Gökbakar, 26 Temmuz 2011'de Çamaşırhane Film'i kurarak kendi şirketleri adına 'Recep İvedik 4', 'Osman Pazarlama', 'Recep İvedik 5', 'Kayhan' ve gösterime 8 Kasım'da girecek olan 'Recep İvedik 6'yı çekti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Şahan Gökbakar, Çamaşarhane Film ile ilk kez kendisinin rol almadığı bir film çekecek.

'Zengo'...

Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Zengo' karakteri beyazperdeye sonradan görme bir kadına kentsel dönüşümle arsasına dikilen apartmandan 10 daire verilmesiyle gelişen olayları komedi türünde aktaracak.

Şahan Gökbakar; senaryosunu Togan Gökbakar ile birlikte yazdığı 'Zengo' ile senarist, yapımcı ve oyuncu kimliğine yeni bir unvan daha ekleyecek.

'Zengo' ile ilk kez yönetmenlik yapacak.

Şahan Gökbakar, böylelikle yönetmen koltuğuna oturarak sinemanın 4 ana unsurunda çalışmış olacak.

Elbette Togan Gökbakar, ilk yönetmenlik çalışmasında destek olmak için ağabeyinin yanında bulunacak.