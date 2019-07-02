Şahan Gökbakar, 5 - 6 ay içinde tam tamına 25 kilo verdi.

Peki ne yaptı da bu kadar kısa zamanda o kadar yüksek miktarda kilo verdi?

O konuya gelmeden önce;

Şahan Gökbakar'ın kilo vermesini fırsat bilen sahtekarlar, internette 'Şahan Gökbakar, bu ürünle zayıfladı' şeklindeki tanıtımla, içeriğinin ne olduğu belli olmayan ürünler satmaya başladı. Gökbakar, adının kullanılarak yasa dışı diyet ürünleri satıldığını öğrendikten hemen sonra sosyal medya hesaplarından sık sık açıklama yaptı.

Diyet için hiçbir ürün kullanmadığını söyleyen Şahan Gökbakar, söz konusu ürünlerle ve satıcılarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti.

Şahan Gökbakar, insanların sağlığının bozulabileceği endişesiyle o ürünleri satanlara dava açtı.

Satmaya devam edenlere yeni davalar açacak.

Peki Şahan Gökbakar, nasıl bir diyet uyguladı da 25 kilo verdi?

Aslına bakarsanız Şahan Gökbakar'ın diyet programı ve kullandığı bir ürün yok.

Kilo vermesinin nedeni yaşam moduyla ilgili.

Nasıl oluyor?

Karbonhidratlı besin tüketen kişiler, 'Glukoz Metabolizması'nda yaşıyor.

'Glukoz Metabolizması'nda yaşayan kişilerin hücreleri, enerjiyi karaciğerin 'Glukoz'a döndürdüğü besinlerle sağlıyor.

Karbonhidratlı besin tüketimi kesilince karaciğer, 'Glukoz'a döndürecek besin bulamıyor.

Hal böyle olunca da devreye karaciğerin B planı giriyor.

Karbonhidratlı besinler tüketilmediği zaman karaciğer, metabolizmayı 'Ketosis' denilen bir evreye alıyor.

O evrede hücrelerin enerjiye sahip olma şekline de 'Ketojenik Beslenme' deniyor.

'Ketojenik Beslenme'de karaciğer, ikinci enerji kaynağı olan yağları alıp 'Keton' denilen bir yağ asidine dönüştürüyor.

Hücrelere gerekli olan enerji, işte o 'Keton'lardan sağlanıyor.

Kısacası karaciğer, metabolizmadaki yağları, yağ asidine çevirmesiyle ortaya hücreler için gerekli olan enerji çıkıyor.

Bu konuda kılavuzu uzman Thomas Delauer olan Şahan Gökbakar, bu durumu 'Otomobilinde benzin kullanırken bio dizele geçiyorsun' şeklinde tanımladı. Gökbakar, 25 kilo verdikten sonra karbonhidratlı besinler tüketmeye başlayarak 'Ketojenik Beslenme' evresinden çıktı.

Çünkü, metabolizmanın sürekli olarak 'Ketosis Evresi'nde kalması tıpta halihazırda bir tartışma konusu...

Şahan Gökbakar'ın geçtiğimiz yıl çekilen fotoğraflarından biri...



