Habertürk'ten Onur Aydın'ın özel haberine göre; ünlü komedyen Şahan Gökbakar, önceki gün eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte mavi turda görüntülendi.
Şahan Gökbakar, son filmi Zengo'nun çekimlerinin tamamlanmasının ardından eşi Selin Gökbakar, oğlu Deniz Efe ve kızı Ela ile birlikte teknesiyle Ege'nin altını üstüne getirdi.
GÖKBAKAR AİLESİ MAVİ TURDA
Önceki gün Marmaris'te yanaştığı bir marinadan teknesine yakıt alırken objektiflere yansıyan Gökbakar'ın teknesini kendisinin kullanması dikkat çekti.
KAPTAN ŞAHAN
Marina'daki yakıt alma bölümüne tekneyi ustalıkla yanaştıran ünlü komedyenin yakıt dolumu sonrası fişi de kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı. Yakıt alımı için marinaya yanaşan tekneden inen Selin Gökbakar ise kısa bir market alışverişinin ardından tekneye dönerken objektiflere yansıdı.
Tekneyi bulunduğu yerden çıkarırken ustalığını gözler önüne seren Şahan Gökbakar'a oğlu Deniz Efe de miçoluk yaptı. Halatı toplayan Deniz Efe'ye kaptan köşkündeki babası direktifler vermeyi ihmal etmedi.
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